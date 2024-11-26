Güngören'de yol çöktü: Kamyonlar peş peşe çukura düştü!

İstanbul Güngören’de İSKİ ekiplerine gelen şikayet üzerine gittiği cadde üzerinde yapılan çalışma esnada meydana gelen çökme sonucu 2 kamyon çukura düştü. Ekiplerin oluşan çukura düşen kamyonları çıkarma çalışmaları drone ile görüntülenirken, çökme sonucu kamyonun oluşan çukura düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Güngören'de yol çöktü: Kamyonlar peş peşe çukura düştü!
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İHA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 16:31

Güngören Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, saat 15.00 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ ekiplerine gelen su kaçağı şikayeti üzerine cadde üzerine gelerek çalışma başlattı.

ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Çalışma yapıldığı esnada İSKİ’ye ait kamyon ile birlikte yol kenarında park halinde bulunan kamyon çökme sonrası oluşan çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alınırken, cadde çift yönlü trafiğe kapatıldı.

İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı esnada çökme sonucu 2 kamyonun çukura düştüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çökme sonrası oluşan çukura düşen kamyonlar ve ekiplerin kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Çukura düşen araçları kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Etiketler: #Güngören

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