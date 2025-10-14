Günlerce sürecek... İstanbul'a sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14-18 Ekim tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre, haftanın ilk günlerinde Marmara’nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak yağışlar etkili olacak.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanaklar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

YAĞIŞLAR HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK

Yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği, özellikle Karadeniz kıyılarında zaman zaman etkisini artıracağı tahmin ediliyor. İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise güneşli ve sakin bir hava bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, Marmara ve Karadeniz Bölgesi’nde aralıklarla devam eden yağışların hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK

Meteoroloji, cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2-3 derece artacağını bildirdi. Bu artışla birlikte hafta sonu Marmara ve Karadeniz dahil birçok bölgede güneşli ve ılık havanın etkili olacağı öngörülüyor.