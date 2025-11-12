Gürcistan’da düşen uçakta şehit olan 20 askerin naaşı Türkiye’ye getirilecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gürcistan’da düşen uçakta şehit olan 20 askerin naaşının, A-400M tipi uçakla Türkiye’ye getirileceğini açıkladı.

Duran, yaptığı açıklamada, “Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçağımız ile ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir. Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan’a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir” ifadelerini kullandı.

Gürcistan makamlarına desteklerinden dolayı teşekkür eden Duran, “Enkaz arama kurtarma çalışmalarında ilk andan itibaren tüm imkânlarını seferber ederek hızlı reaksiyon gösteren ve bizlere destek sağlayan Gürcistan makamlarına teşekkür ediyoruz” dedi.

Duran, konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edeceğini belirtti.