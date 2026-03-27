'Gürlek’in tapu kayıtları' soruşturması: Ayşegül Erdağ’ın ifadesi ortaya çıktı

Adalet Bakanı Akın Gürlek’e ait tapu kayıtlarının yasa dışı şekilde sorgulandığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ayşegül Erdağ’ın savcılık ifadesine ulaşıldı.

İDDİALARI REDDETİ

halktv.com'un haberine göre; Kaş Tapu Müdürlüğü’nde görevli tekniker Diyar Akdağ’ın, Erdağ’ın kendisini yönlendirdiği ve karşılığında 300 bin TL teklif ettiği yönündeki iddiaları üzerine gözaltına alınan Erdağ, suçlamaları kabul etmedi.

Savcılıkta verdiği ifadede Erdağ, Diyar Akdağ’ı tanımadığını belirterek, “Kesinlikle talimat vermedim. Tapu kayıtlarını sorgulatmadım. 300 bin TL teklif etmedim. Hepsi iftira” dedi.

Erdağ ayrıca herhangi bir mal varlığı olmadığını, geçimini bulaşıkçılık yaparak sağladığını ifade etti. Sosyal medya hesaplarını da sınırlı kullandığını söyleyen Erdağ, söz konusu kişiyle herhangi bir iletişimi bulunmadığını savundu.

Erdağ’ın ifadesinde şu ifadeler dikkat çekti:

“Benim şu anda kullanmakta olduğum bir sosyal medya hesabım yoktur. Geçmişte sadece Facebook hesabım vardı. Kesinlikle kendi adım ile açmamıştım, farklı isimler kullanıyordum.

Sahte isimlerle hesap açma sebebim eski sevgilimin beni tehdit etmesiydi. Bu sebeple ismimi kullanmadım. Başka bir amacım yoktur. Bu hesaplarla hiç bir önemli kişi ile irtibat kurmadım dedi.

Şuan aklıma geldi. Geçmişte Tiktok hesabım da mevcuttu. Bunu söylemeyi unuttum. 2025 yılı Ağustos ayında kullanmakta olduğum adını hatırlayamadığım Facebook hesabından iş ilanları bakıyordum.

Tiktok hesabı kullandığımı söylemeyi unuttum, herhangi bir amacım yoktur. Bu hesaptan kimse ile irtibat kurmadım.

Bana gösterdiğiniz hesap bana aittir. Kendi adım ve fotoğraflarım mevcuttur. İş amacıyla kullanıyordum. Siz gösterince hatırladım. Bu hesaptan kimseye bilgi vermedim. Kimseye mesaj göndermedim.

Facebook hesabım üzerinden iş bulmak için araştırma yaparken M. C. C. isimli kişi ile tanıştım. Sohbetimiz ilerledi. Yüz yüze görüştük. M. bana bir kaç iş buldu. 2025 yılı Ağustos ayı içerisinde sevgili olduk. M. ile sevgili olmadan önce kullandığım telefon hatları vardı. Bu hatları ve numaralarını hatırlamıyorum. Hepsi bloke oldu, borçlarını ödeyemedim.

M. ile sevgili olduktan hemen sonra *** adreste M.’nin ailesi ile birlikte yaşamaya başladık. 28/08/2025 tarihinden bu yana aralıksız ikamet ettik. Bazen farklı kişilerle ekmek parası kazanmak için mecburen farklı otellerde kaldım. Bu şahısların isimlerini hatırlamıyorum. Bu kişilere herhangi bir bilgi vermedim. Bana sormuş olduğunuz 0 50**** numaralı hat adıma kayıtlıdır. 30/07/2025 tarihinde bu hattı çıkardım. 1 hafta içerisinde bu hattı M.’yi verdim. Çünkü eski sevgilim beni tehdit ediyordu. Bu numaradan ulaşmasını istemedim. Eski sevgilimin adı İ.C.'dİr. Telefon numarasını hatırlamıyorum. Bu süreç içerisinde kullandığım telefonumu eski sevgilime sinirlediğim için kırdım.

Bahsettiğim telefonu M. ile birlikte kullanıyorduk. Bana ulaşmak isteyen insanlar bahse konu 0 50*** numaralı hattı arıyordu. Bana ait hattı M.’ye verirken herhangi bir menfaat sağlamadım. Benim başkaca bir telefon hattım yoktur. Herhangi bir taşınmazım, mal varlığım yoktur. Banka hesap hareketlerim incelenebilir.

Bana saydığınız Diyar Akdağ, Dursun Akdağ, Veli Sabancılar, Muharrem Demiröz, Kerem Duman ve Mehmet Gürel isimli şahısların hiçbirini tanımıyorum. Kesinlikle irtibatım yoktur. Diyar AKDAĞ ismini karakolda öğrendim.

Diyar Akdağ'ın beyanlarını kesinlikle kabul etmiyorum. Diyar isimli şahsı tanımıyorum. Neden bu şekilde ifade verdiğini bilmiyorum. Ben Tinder hesabı kullanmadım. Diyar isimli şahısla Intagram veya whatsapp üzerinden görüşmedim. Bir whatsapp hesabım vardı ancak bu hesabı sadece çocuklarım ile görüşmek için kullandım. Diyar'ın neden beni teşhis ettiğine anlam veremedim. Kesinlikle Diyar'a talimat vermedim. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in tapu bilgilerini sorgulamasını istemedim. Bu verileri almadım. Kimseye iletmedim. Kimseden talimat almadım. Diyar iftira atmaktadır. 300.000 TL para teklif etmedim. Ben bulaşık yıkayan bir insanım böyle bir param yoktur. Hepsi iftiradır.

Kesinlikle bu beyan doğru değildir. Kimseden talimat almadım. Organize bir şekilde hareket etmiyorum. İsimleri geçen diğer tapu memurlarını tanımıyorum. Bana iftira atılıyor. Ben veri ele geçirmedim ve kimseye yollamadım. Kimseden bir para almadım.

0 5*** numaralı hat bana ait değildir. Diyar'ın beyanları yalandır. Ben İstanbul ilinde hiç çalışmadım. Sadece tatile gittim. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in hiç bir kişisel verisi bende mevcut değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum.

Ben telefon kullanmıyorum. Kimseyi aramadım. Bu iddia gerçek değildir. Özgür Özel'i tanımıyorum, telefon numarası bende yoktur. Hiçbir siyasi kişiliğin numarası bende yok. Sadece ismen biliyorum, yüz yüze gelmedim. Ben sadece bulaşıkçıyım. İş ve ev dışında hiçbir yere gitmiyorum.

Ben suç işlemedim. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Kimsenin bilgilerini ele geçirmedim, kimseye yaymadım. Serbest bırakılmayı talep ediyorum. Benim olayla ilgili savunma ve delillerim bunlardan ibarettir.”

SAVCILIK: ÇELİŞKİLİ İFADELER VAR

Öte yandan savcılığın sevk yazısında, Diyar Akdağ’ın sosyal medya üzerinden tanıştığını belirttiği Ayşegül isimli kişinin yönlendirmesiyle görevine aykırı şekilde hareket ederek Gürlek’e ait tapu kayıtlarını sorguladığı öne sürüldü.

Savcılık, teknik incelemelerde sorgulama kayıtlarının tespit edildiğini ve elde edilen verilerin hukuka aykırı şekilde aktarıldığını iddia etti. Yazıda, söz konusu kişinin Ayşegül Erdağ olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Erdağ’ın savunmalarında çelişkiler bulunduğu ve beyanlarının “hayatın olağan akışına aykırı” olduğu öne sürülerek, ifadelerine itibar edilmediği öne sürüldü.

TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık, delillerin toplanma aşamasında olduğunu belirterek, Erdağ hakkında “kuvvetli suç şüphesi” bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasını talep etti.