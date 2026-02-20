Gürlek sonrası ilk hamle: Adalet Bakanlığı’nda yeni atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından bakan yardımcıları da belli oldu.

20 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Adalet Bakanlığı’ndaki üst düzey kadroda değişikliğe gidildi.

Karara göre mevcut bakan yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alındı. Yerlerine Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız atandı.

Yeni atanan isimlerden Burak Ceyhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda narkotik suçlar bürosunun başında bulunuyor ve uyuşturucu soruşturmalarını yürütüyordu. Can Tuncay ise terör ve örgütlü suçlar bürosundan sorumlu başsavcı vekili olarak görev yapıyordu.

Söz konusu atamalarla birlikte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda kritik soruşturmaları yürüten iki ismin Adalet Bakanlığı yönetimine taşınması dikkat çekti.

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

GÜRLEK’TEN İLK AÇIKLAMA

Akın Gürlek, atamaların ardından sosyal medya hesabından şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atanan Sayın Can TUNCAY, Sayın Burak CEYHAN, Sayın Abdullah AYDOĞDU ve Sayın Sedat AYYILDIZ’ı tebrik ediyor; üstlendikleri bu önemli görevde ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunacaklarına yürekten inanıyorum.

Adalet Bakanlığımızda yürüttükleri görevlerinden ayrılan Bakan Yardımcılarımız Sayın Ramazan CAN, Sayın Hurşit YILDIRIM, Sayın Mehmet YILMAZ ve Sayın Niyazi ACAR’a, görev süreleri boyunca sundukları katkılar ve devletimize yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyorum.

Adaletin tesisi, hukuk devletinin güçlendirilmesi ve vatandaşlarımızın adalete erişiminin daha da etkin hale getirilmesi yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”