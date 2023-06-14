Gürlek’in şikâyeti üzerine gazetecilerin yargılandığı davanın karar duruşması dün görüldü: Yazarımız Pehlivan beraat etti

Yayınlanma: 14.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 14.06.2023 - 04:00

Duruşmaya diğer sanık Coşkun ve taraf avukatları katılırken Pehlivan katılmadı. Bir önceki duruşmada savcı, gazetecilerin haber verme niteliğindeki düşünce açıklama sınırlarını ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını ve Adalet Bakanlığı Yardımcılığı’na yükselen Gürlek’i terör örgütlerine hedef gösterdiklerini iddia ederek gazetecilerin cezalandırılmasını istemişti.

Pehlivan’ın avukatı, Gürlek’in kamuoyuna yansımış bir kişi olmasından dolayı pek çok habere konu olduğunu belirterek “Müvekkil, halkın haber alma özgürlüğü ve kamu yararı çerçevesinde hareket etmiştir” dedi. Mahkeme, gazetecilerin üzerine atılı fiilin kanunda suç olarak tanımlanmadığına kanaat getirerek gazetecilerin beraatına hükmetti.