Gürsel Aksel Stadı AFAD toplanma merkezi oldu

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 19:35

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 19:35

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem sonrasında tüm spor kulüpleri harekete geçti. İzmir takımlarından Göztepe Spor Kulübü, taraftarların da desteğiyle; depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılması adına Gürsel Aksel Stadı’nda acil ihtiyaç listesi hazırladı.

Göztepe Spor Kulübü ayrıca; kulübün resmi ürün mağazası GÖZGÖZ mağazaları deposunda bulunan kış koşullarına uygun tüm ürünler kulüp tarafından ilgili kamu kurumlarıyla ve taraftarla koordine edilerek deprem bölgesine ulaştırdı.

Futbolculardan; Yasin Öztekin,Atınç Nukan, İsmail Köybaşı,Yalçın Kayan ve Tarık Çamdal da yardım merkezine gelerek destekte bulundular.

İzmir ekibi, insan gücünü daha etkin kullanabilme ve paketlemelerin sağlıklı yapılabilmesi amacıyla AFAD toplama merkezini de Gürsel Aksel Stadı’na taşıdı.

SEPİL HOLDİNG’DEN 5 MİLYON TL’LİK DESTEK

Göztepe Spor Kulübü Eski Başkanı ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Sepil’in sahibi olduğu Sepil Holding ise; ihtiyaçlarda kullanılmak üzere deprem bölgesine 5 Milyon TL bağış yaptı. Yapılan açıklamada, holding çalışanlarının da bir aylık maaşlarını depremzedelere bağışladıkları duyuruldu.

“ACİL İHTİYAÇLARI HIZLICA TEMİN EDİP GÖNDERİMİNİ SAĞLIYORUZ”

Bunun yanı sıra Sepil, taraftarları ve İzmir halkını Gürsel Aksel Stadyumu'nda bulunan deprem yardım toplama merkezine davet etti. Bölgenin acil ihtiyaçlarının olduğunu aktaran Sepil, “Acil ihtiyaçları hızlıca temin edip, gerekli kamu ve kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde gönderimini sağlıyoruz” dedi.

YENİ MALATYASPOR’A BAŞSAĞLIĞI

Sarı-kırmızılı kulüp, Yeni Malatyaspor’un 28 yaşındaki kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kalarak hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medya hesabından bir başlığı mesajı yayımladı. Paylaşımda “Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın deprem felaketinde vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve Yeni Malatyaspor camiasına başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.