Gürsel Tekin, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına giriş için 30 kişilik liste verdi: Kayyum kuşatması

İstanbul Sarıyer’deki eski CHP İl Başkanlığı’na önceki gün polis zoruyla kayyumun sokulmasıyla birlikte artan gerginlik dün de sürdü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çalışma ofisine dönüştürülen binanın polis ablukasında olmasına karşın milletvekilleri, partililer ve yuttaşların nöbeti devam etti.

Gürsel Tekin dün binaya gelmezken heyetinden iki isim ikinci katta bekledi, üçüncü kata çıkış milletvekilleri tarafından barikatla engellendi. CHP’lilerin binaya girişi engellenirken uzun süre basın mensupları da alana alınmadı. Binada nöbet tutan milletvekilleri, “Kayyum polisle geldi, tebligatı yaptı. İşgalle anayasal suç işleniyor” tepkisini gösterdi.

‘UTANÇ VERİCİ MANZARA’

Bina önünde açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Buradan polisi çekin Hiçbir polisin burada ‘Şu girecek, bu girecek’ diye yöneticilere bir ayrım yapmaya hakkı yok. Utanç verici bir manzara” dedi.

Seçilmiş CHP il başkanı Özgür Çelik’in yerine kayyum atanan Gürsel Tekin’in, eski CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı binası için 30 kişilik giriş listesi verdi. CHP’li Ali Gökçek, binaya bu liste dışındaki isimlerin girişine izin verilmediğini duyurdu. Tekin’i eleştiren ve polisin binayı terk etmediğini belirten Gökçek, 30 kişilik liste dayatmasını eleştirdi.

Gökçek, milyonlarca oyun ve binlerce emekçinin iradesinin yok sayıldığını vurguladı. CHP milletvekilleri, polis binayı tamamen terk edene kadar nöbete devam edeceklerini açıkladı.

Öte yandan CHP’nin Bahçelievler’deki yeni il başkanlığı binasına yazısı asıldı.

Abluka paylaşımlarıyla ilgili gözaltına alınan altı kişi adli kontrolle serbest bırakılırken üç sosyal medya kullancısı tutuklandı.

TAKSİM’E GELDİ ANCAK...

Eski CHP İstanbul İl Başkanlığı’na önceki gün yaklaşık beş bin polisle giren kayyum Gürsel Tekin dün Taksim Meydanı’nda konuştu. CHP’nin kuruluş yıldönümü için sabah saatlerinde Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakan Tekin, Taksim’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i karşılayıp karşılamayacağına ilişkin soruya, “Onlarla partimizin kuruluş felsefesine uygun şekilde el ele kol kola vereceğiz. Elbette partimin genel başkanı. Kızgın olsalar da öfkemizi içimize gömdük. Bina tartışmasının parçası olmayız. Ben, yeter ki üstünde altı oklu Cumhuriyet Halk Partisi yazan yer olsun, her yerde çalışırım. Her yer bizimdir. Şu anda bizim resmi binamız Sarıyer. Sarıyer’e gideceğiz” yanıtını verdi ancak törene katılmadı.

ÇELENK KALDIRILDI

Tekin’in ayrılmasının ardından çelenk kaldırıldı. Üzerindeki “CHP İstanbul İl Başkanlığı” yazısı sökülerek anıtın arka kısmına bırakıldı.