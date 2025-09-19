Gürsel Tekin'in yakın çalışma arkadaşı disipline sevk edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in listesinde yer alan bir isimle ilgili yeni gelişme yaşandı.

Tekin'in İzmir'deki en yakın çalışma arkadaşı olduğu öne sürülen eski başdanışmanı ve Çiğli Belediye Başkan aday adayı Tolga Çobanoğlu için "tedbirli ihraç" sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

Çobanoğlu, parti disiplinini zedeleyen eylemleri nedeniyle, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Söz konusu karar, 15 Eylül 2025 tarihinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda oybirliğiyle alındı.