Gürsel Tekin'den sert tepki: 'Kanal İstanbul bahane, emlak projeleri şahane'

06 Ocak 2022 Perşembe, 14:48

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, “Tartışmalı Kanal İstanbul’a ilişkin tek bir çivi bile çakılmamışken, iktidar tarafından bölgede hızla başlatılan konut projelerinin, yapım ve bitim ihale süreleri incelendiğinde çok kısa süreler olduğu görülüyor. Bu acelenin nedeninin, yeni bir su yolu yapmaktan ziyade yapı projeleri üzerinden büyük bir rant vurgunu yapmak olduğu netleşmiş oldu” dedi.

Kanal İstanbul projesini “emlak projesi” olarak tanımlayan Gürsel Tekin, “son olarak onaylanan plan değişikliği ile, alanda 38 bin kişilik nüfus öngörülüyor. Konut ve ticaret fonksiyonlarının birlikte yer alacağı 67 bin 693 metrekarelik bölüme AVM, iş merkezi, otopark, konaklama tesisleri yapılması planlanıyor. Anlaşılacağı üzere, “beton lobileri ve yandaşlar, yağma politikalarınındın bir türlü vaz geçmiyorlar. ‘Kanal İstanbul’ diye dayattıkları projenin, aslında kenti yağmalayan bir emlak ve rant projesi olduğu tescillenmiş oldu.” İfadelerini kullandı.

İstanbul için düşünülen su yolunun her iki yanına inşa edilmek istenen konutlarda 2,5 milyon insanın yaşamasının planlandığını belirten Tekin, “Kanal İstanbul projesi, üst gelir grubuna tahsis edilmek üzere hazırlanmış büyük ölçekli bir emlak ve rant projesidir. Bir kez daha belirtmek isterim ki, İstanbul, 16 milyonu aşan nüfusu ile ulaşımdan, depreme, kentsel dönüşümden, ekonomik sorunlara kadar birçok öncelikleri varken, bütçeyi buna ayırmak ayıptır, günahtır.

İnsanlar kan ağlıyor evine ekmek götüremiyorlar. İnsanlara, kalkmışlar kanal yapacağız diyorlar. Gerçekten ayıp. Birkaç kişiyi zengin etmek için halkı mağdur ediyorlar. Kanal yapılırsa sadece İstanbul değil tüm Türkiye kaybeder. Emlak gelirleri ile AKP’nin iktidarda kalması amaçlanmaktadır. İktidar, yağmalamanın son altın vuruşunu yaparak, İstanbul’un en büyük ekolojik yıkımını gerçekleştirmektedir” İfadeleri kullandı.