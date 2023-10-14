Silahlı saldırıya uğrayan iş insanın deposu da kurşunlandı!

Yayınlanma: 14.10.2023 - 17:38

Güncelleme: 14.10.2023 - 17:38

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Kaledere Mahallesi Gogina Sokak'ta 6 Ekim tarihinde silahlı saldırı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; gıda toptancısı Necati Balcı (49), evinden işe giderken, motosikletle geçen yüzleri maskeli 2 kişi tarafından tabancayla vuruldu. Yaralanan Balcı, hastanede tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında D.K. (22) ve B.S. (23) ile saldırıda onlara yardım eden M.Y. (27), C.Ö. (63) ve M.D. (23), çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, A.K. (19) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI!

Dün gece de Necati Balcı'nın Yüceler Mahallesi'nde ortağı olduğu iş yerine ait depo kurşunlandı. 6 kurşun isabet eden deponun camları kırıldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

İşyerinin güvenlik ve MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren B.İ.'yi (37) düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Aynı operasyonda, hakkında daha önceden "kasten öldürme" suçundan aranması bulunan, suç örgütü bağlantılı F.E.B. de sahte kimlikle yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.