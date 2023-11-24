Gürültü tartışmasında bir aileyi katletmişti... Tutuklandı!
Ankara'da çocukları gürültü yaptığı için tartıştığı üst kat komşusu ailenin 5 üyesini pompalı tüfekle vurarak öldüren Tahsin Ünsür, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki Papatya Sokak'taki Kader Apartmanı'nda önceki gün Tahsin Ünsür (72), çocukları gürültü yaptığı gerekçesiyle üst kat komşusuyla tartıştı.
Ünsür, evden aldığı pompalı tüfekle Hamdi Turgut (41) ile annesi Behiye (71), eşi Sunay (40), oğlu Mustafa (13) ve kızı Ceyda Turgut'a ateş etti. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan Tahsin Ünsür, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Ünsür, "nitelikli öldürme" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Ünsür, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli öldürme" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandı
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