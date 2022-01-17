Gürün: 900 üreticiye ücretsiz yem desteği vereceğiz

17 Ocak 2022 Pazartesi, 16:35

Hayvan yetiştiriciliğinin maliyetlerini düşürmek, üreticiye destek sağlamak amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Milas Belediyesi 339.43 dekarlık alana yem bitkisi ekimi gerçekleştirdi. Yem bitkisi ekim alanı önümüzdeki yıl 600 dekara çıkartılacak. Böylelikle bölgedeki kooperatif ve Ziraat Odası aracılığıyla hayvancılıkla uğraşan çiftçilere kaba yem desteği sağlanacak. Proje kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas Belediyesi ve Milas Ziraat Odası arasında yem bitkisi destekleme protokolü imzalandı.

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı Büyükşehir ve Milas Belediyesi üreticilerin maliyetlerini düşürmek için önemli bir projeye imza attığını vurgularken, “2021 çok kötü geçti ve bunun en büyük nedeni girdi maliyetleri. 2022'de bir gıda krizi yaşanabilir. Verim düşüklüğü bizi endişelendiriyor. Üreticinin maliyetleri çok fazla. Muğla Büyükşehir Belediyemiz ve Milas Belediyemiz üreticinin maliyetini düşürmek için yem bitkisi desteklemesi yapıyor. Her iki belediye başkanımıza üreticiye verdiği destekten dolayı teşekkür ederim” dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, ülkedeki tohum ve kaba yem desteğinin önemini vurgularken "Ülkemizde üretim çok zor hale geldi. Önümüzdeki yıllarda başta gıda olmak üzere birçok kriz yaşayacağız. Merkezi yönetimin boş bıraktığı alanı doldurmaya çalışıyoruz. Maliyetlere katılıp pazarlamada destek olmamız gerekiyor. Tohum ve kaba yem olarak destek için önemli bir kapı açıyoruz” dedi.

GÜRÜN: ÜRETİCİMİZİ 1 MİLYON LİRALIK MALİYETTEN KURTARACAĞIZ

Protokol töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, özellikle tarım ve hayvancılık üretiminin son yıllarda büyük darbe yediğini belirterek, gereken desteği vermek için yeni projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Gürün, hayvan üreticilerine destek sağlamak için ücretsiz hayvan yemi dağıtacaklarını söyleyerek, “Bu protokol, Muğla ve tarımla ilgili yaptığımız işbirliği için örnek bir çalışma olacak. Mülkiyeti Büyükşehrimize ait olan 260 dekar, Milas Belediyesi'ne ait 75 dekar alanda yem bitkisi tohumu ekimi yapıldı. Burada üretilen yem bitkisi, hasat edilerek hayvancılıkta kullanılmak üzere üreticilerimize dağıtılacak. Büyükşehir 6 bin 250 balya, Milas 1875 balya, toplam 8125 balya 140 ton tohumluk elde edilecek ve 900 üretici bu imkandan yararlanacak. Tarımdaki sorunlar herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. Yapılan bu çalışma ile üreticimizi yaklaşık 1 milyon liralık masraftan kurtarmış olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak üreten köylümüze desteğimizi sürdüreceğiz. Üreten köylü milletin efendisi olacak” dedi.