Gürün: Alınan vergi 35 milyar TL, yapılan yatırım 2 milyar TL

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 14:05

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 14:05

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kamuoyu bilgilendirme toplantısında İl genelindeki basın mensupları, sivil toplum ve mesleki kuruluş temsilcileri ile Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlenen iftarda bir araya geldi. Belediye Başkanlığı görevinin her döneminde yapılan hizmetler ve projelerle ilgili kamuoyunu bilgilendirme toplantıları yapan Dr. Osman Gürün kamuoyu bilgilendirme toplantısındaki sunumuna Türkiye’nin yaşadığı büyük deprem felaketinde hayatını kaybedenlere baş sağlığı dileyerek başladı.

“MUĞLA’YA EN FAZLA YATIRIM YAPAN KURUMUZ”

2014 yılında Büyükşehir olan Muğla’da 13 ilçeye hizmet verecek belediye ağını kısa sürede kurarak vatandaşlara hizmet götürdüklerini söyleyen Başkan Gürün, Muğla’ya en fazla yatırım yapan kurum olduklarını belirterek, “2014-2023 yılları arasında Muğla’mıza 4 milyar 768 milyon TL yatırım yaptık. Bu yatırımı ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler, güncel değerlere göre hesapladığımızda karşımıza 9 milyar 854 milyon TL rakamı çıkıyor. Muğla’mıza en fazla yatırım yapan kurum olmanın da gururunu yaşıyoruz. Büyükşehir olduğumuzda devraldığımız borçların 1 milyar 144 milyonunu ödedik. Dönemimizde kalan 205 milyon TL borcu da ödemiş olacağız. Büyükşehir olduğumuz dönem içerisinde yani 2014-2022 yılları arasında Muğla’mızdan toplanan vergi miktarı 35 milyar 222 milyon TL Muğla’mıza merkezi hükümet tarafından bu yıllar arasında yapılan yatırım ise 2 milyar 746 milyon TL. Muğla ödediği verginin karşılığını yatırımlarla ne yazık ki alamıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak güçlü mali yapımız, şeffaf, hesap verebilir belediyecilik anlayışı, kendi öz kaynaklarımız ve sağladığımız kredilerle vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“ALT VE ÜSTYAPIYA BÜYÜK YATIRIMLAR YAPIYORUZ”

Altyapı yatırımlarının yerel yönetimler için riskli, sandıkta da çok fazla oy getiren bir hizmet olarak görülmediğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’nın 13 ilçesinde büyük altyapı yatırımlarını başlattıklarını Muğla’yı alt ve üst yapıları ile güçlü bir şehir olarak geleceğe taşıyacaklarını belirtti. Bodrum’dan Fethiye’ye, Ula’dan Kavaklıdere’ye altyapı konusunda büyük bir hamle yaptıklarını söyleyen Başkan Gürün gerçekleştirdikleri modern altyapı hizmetleri, arıtma tesisleri ile suya sahip çıktıklarını, arıtma suyu ile çiçek ve meyve ağaçlarının sulanabildiğini söyledi. Muğla’nın sadece bir turizm kenti olmadığını aynı zamanda verimli toprakları ile çok önemli bir tarım kenti olduğunu tekrar vurgulayan Başkan Gürün tarım laboratuvarından meyve sebze kurutma tesisine, yerel tohum merkezinden alım garantili projelerle üreten köylüye destek verdiklerini, Türkiye’de ilk olan kooperatifleri bir araya getiren tarımsal Güç birliği kooperatifini kurduklarını söyledi.

“YİNE BAHARLAR GELECEK, UMUT HİÇ BİTMEYECEK”

Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı doğal afetler deprem, yangın konularına da değinen Başkan Gürün, Muğla’nın tüm felaketlerde tek yürek olduğunu, deprem bölgesinde Büyükşehir Belediyesi’nin halen ekiplerinin aktif görev aldığını belirtti. Başkan Gürün; “Ülkemiz ne yazık ki son yıllarda büyük deprem ve yangınları ardı ardına yaşadı. Bunlardan yangını hep birlikte Muğla’mızda acı bir şekilde tecrübe ettik. Muğla orman yangınlarında büyük mücadele verdi. En son yaşadığımız deprem felaketinin de yaralarını sarmak için Türkiye tek yürek oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesindeyiz. Arama kurtarma ekiplerimiz ile enkazdan sağ salim vatandaşlarımızı kurtardık. İkram araçlarımız, otobüslerimizle vatandaşlarımıza hizmet verdik. Halen deprem bölgesinde altyapı desteği veriyor, Ramazan dolayısıyla yardım kolileri dağıtıyoruz. Ülkemiz deprem bölgesi için tek yürek oldu ve yaraları sarmak için birlikte mücadele etti. Deprem gerçeğini kabul etmeli, bilim ve akılla depremi karşılamalıyız. 1999 yılından beri Muğla’mızda uyguladığımız yatay mimari, 2 ve 4 kat uygulaması deprem sonrası afet bölgelerinde örnek alındı. Vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir şehirde yaşaması için tüm gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürün sunumunu “Gelecek güzel günlerin hikayesini hep birlikte yazacağız, yine baharlar gelecek, umut hiç bitmeyecek” sözleri ile bitirdi.