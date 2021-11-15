Gürün: Bodrum tarihinin en büyük yatırımını gerçekleştiriyoruz

15 Kasım 2021 Pazartesi, 15:17

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’un Gümbet ve Gümüşlük Mahallelerindeki atıksu arıtma tesislerinin kapasiteleri arttılıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki atıksu arıtma tesisleri 200 bin kişiye hizmet verebilecek.

Bodrum tarihinin en büyük yatırımlarını gerçekleştirdiklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Muğla’mız birbirinden değerli 13 ilçesi, doğası, tarihi ve kültürüyle ülkemizin en önemli şehirlerinden birisidir. Bizde şehrimizi daha da ileri götürmek, mevcut güzelliklerini geliştirerek geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Bu kapsamda tüm ilçelerimizdeki projelerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bodrum ilçemizde de bu önemli yatırımları hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bilindiği gibi Bodrum ilçemizin nüfusu yaz aylarında yaklaşık 5 katına çıkıyor ve bizde hizmetlerimizi bu nüfusa göre planlamak zorundayız. Bu kapsamda 650 milyon TL’yi aşan yatırımlarımızın yanına Gümbet ve Gümüşlük atıksu arıtma tesislerini de ekledik. Bu tesislerde mevcut arıtma kapasitelerini arttırıyoruz. Her iki tesisimiz tamamlandığında 200 bin kişilik nüfusa hitap edecek hale gelecek. Tüm bu hizmetlerimiz tamamlandığında Muğla’mızın incisi Bodrum modern altyapısı, yenilenen yüzü ile vatandaşlarımızı karşılayacak.” dedi.