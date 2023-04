Gürün: Bodrum'un kanalizasyon ve arıtma sorununu ortadan kaldırdık

Yayınlanma: 27.04.2023 - 16:27

Güncelleme: 27.04.2023 - 16:27

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından alımı yapılan 60 yeni otobüs için tanıtım töreni yapıldı. Tören, 2019 yılında temeli atılarak 2021 yılında hizmete açılan Bodrum otogarında düzenlendi. Tanıtım törenine; Başkan Gürün’ün yanı sıra CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Milletvekili Adayı Süreyya Öneş Derici, CHP Bodrum İlçe Başkanı Başar Bıyıklı, Muğla Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Arif Özer, toplu taşıma esnafı temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ARAS: ÇOK BÜYÜK ALTYAPI YATIRIMLARI YAPILIYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 97 milyon 800 bin TL maliyetle alınan 60 yeni otobüsün tanıtım toplantısında konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Benim 4 yıl önce adaylık serüvenim bu otogarda başlamıştı. Bu tesise katkı koyan başta Büyükşehir Belediye Başkanım Osman Gürün ve ekibine teşekkür ederim. Bu otogar bize çok gerekliydi ve büyükşehir olmasının ardından başkanım çok doğru bir hizmet noktasında otogarı hizmete sundu. Buna benzer birçok hizmeti Bodrum’umuzda görüyoruz. Çok büyük altyapı yatırımları yapılıyor. Çünkü Bodrum’un altyapısında büyük eksikler vardı ve hızlı nüfus artışına cevap veremedi. Şu an yapılan yatırımlarla altyapı nüfusu yüzde 92 oranında karşılıyor. Şimdi tüm atıksu arıtma tesisleri ve kanalizasyon hatları devreye girecek. 2023 yılı açılış yılı olacak. Bu güzel hizmetleri bizlere kazandıran başkanımıza tekrar teşekkür ederim.”

DERİCİ: BELEDİYELERİMİZ VERGİLERİN KARŞILIĞINI ALACAK

Aras’ın ardından söz alan Muğla Milletvekili adayı Süreyya Öneş Derici, “Bugün halk ve esnaftan yana hizmet anlayışını benimsemiş büyükşehir belediyemizin hizmetiyle birlikteyiz. Yerel yönetim anlayışımızla büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz çok önemli faaliyetler yürütüyor. İktidar olduğumuz zaman bu belediyelerimiz vergilerin karşılığını alarak daha büyük ve daha iyi hizmetler yapacaklar.”

MUĞLA VERGİLERİN 12’DE 1’İNİ GERİ ALDI

Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla’nın verdiği vergilere oranla yeterli yatırımı alamadığını vurgulayarak Büyükşehir Belediyesi’nin hükümetten daha fazla yatırım yaptığını kaydetti. Girgin, “Eğer bir ülkede vergilerden oluşan İlbank, belediyeler için hazırladığı finansmanın yüzde 95’ini AKP’li belediyelere ayırıyorsa bu en büyük kötülüktür. Muğla 2022 yılında 12 milyar 730 milyon TL vergi vermiş. Bu vergilerin karşılığında sadece 1 milyar 743 milyon TL yatırım almış. Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 milyar 763 milyon TL yatırım yapmış” diye konuştu.

GÜRÜN: ELİMİZDE YETKİ OLSA BODRUM’DA İMARI TAMAMEN DURDURURUM

Bodrum’un eksiklerini tek tek giderdiklerini vurgulayan Başkan Gürün de özellikle altyapı yatırımlarıyla kentin çok büyük bir eksiğini ortadan kaldırdıklarını belirtti. Gürün, “Şu anda hepimize hizmet veren çok güzel bir mekandayız. Bodrum’da sadece otobüs sadece terminal değil yılların birikimi olan altyapı ve arıtma sorunlarını da ortadan kaldırıyoruz. Şu an yaptığımız yatırımlarla Bodrum’un yüzde 92’sinin kanalizasyon ve arıtma sorununu ortadan kaldırdık. ÇED raporunun iptali nedeniyle yüzde 8’lik kısmı yapamadık. Ama onu da çözüme kavuşturacağız. Turgutreis’te Muğla’nın en büyük arıtma tesisini de yakında hizmete açıyoruz. Bodrum’un altyapı ile ilgili bir problemi kalmayacak. Bodrum’da imar ile ilgili hakkımız gasp edilmiş durumda. Bakanlıklar, Özelleştirme İdaresi gibi kurumlar kendilerine göre Bodrum’daki arazilerde imar uygulaması yapıyor. Bunun alt ve üstyapısı ne olacak? Bu planlamalara göre bütçe hazırlamamız gerekiyor. Elimizde yetki olsa Bodrum’da imarı tamamen durdururum. Bodrum’un nüfusu ne olacak kapasitesi nedir, turizmin gelişmesi için neler yapabilir, altyapıyla ilgili yeni nüfusa hizmet verebilir mi gibi konularda araştırmalar yapılmalı. Ancak her türlü koy, her türlü bölge imara açılıyor. Planlamanın tamamen dışında kalıyoruz. Bu tür uygulamaların yerel yönetimlerle birlikte yapılması gerektiğine inanıyoruz. Tanıtımını yaptığımız yeni otobüslerimiz Bodrum'umuza ve Muğla’mıza hayırlı olsun. Modern araçlarla ulaşıma yeni bir soluk getiriyoruz. Muğla’mızda yaşayan hemşehrilerimiz hizmetin en iyisini hak ediyor.