Güven Haber-Sen’den İzmir PTT Başmüdürlüğü önünde 'sürgün' protestosu

Güven Haber-Sen üyeleri, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı Güven Haber-Sen Sendikasının MYK Üyesi Anıl Tabakoğlu’nun sürgün edilmesini İzmir PTT Başmüdürlüğü önünde protesto etti.

Güven Haber-Sen Genel Başkan Vekili Ali Köse, yaptığı açıklamada, MYK üyeleri Anıl Tabakoğlu'nun hiçbir hukuki ve idari gerekçe gösterilmeden görev yaptığı Karabağlar Posta Dağıtım Müdürlüğünden yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Urla PTT Müdürlüğü’ne "hizmet gereği" adı altında sürgün edildiğini söyledi.

"Bu keyfi ve hukuk dışı uygulamanın son dönemde İzmir’de ve Türkiye genelinde sendikalarının üye sayısındaki artış sürecine denk geldiğini, örgütlenme çalışmalarını hedef alan açık bir baskı ve yıldırma girişimi olarak kayıtlara geçtiğini" ifade eden Köse, "Benzer şekilde geçtiğimiz hafta Eskişehir’de görev yapan şube yöneticimiz sendikal izin hakkını kullanmaması yönünde başmüdür tarafından tehdit edilmiştir. Baskı, tehdit ve sürgünlerle mücadele etmek bizim mücadele tarihimizin ayrılmaz parçasıdır. Dün olduğu gibi bugün de sendikamıza ve üyelerimize yönelik her türlü baskıya karşı onurumuzla direndik ve direnmeye devam edeceğiz" dedi.

Bu hukuksuzluğun kendilerini yıldırmayacağını, mücadele azmini büyüteceğini ifade eden Köse, şunları kaydetti:

"Özellikle İzmir PTT Başmüdürü Abdullah Yavuz’a sesleniyoruz; sendikal hak ve özgürlüklerimizden, insanca çalışma koşullarımızdan ve örgütlenme mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. MYK üyelerimize yapılan bu keyfi sürgünün geri çekilmesi ve hukuki gereğinin yapılması için gereken her türlü demokratik ve hukuki mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz. Bu yapılan eylem sadece mahkemelerde kazanılmayacak, meydanlarda da karşılığını bulacaktır. Biz yeni yapılan bölge sistemiyle birlikte birçok başmüdürümüzün açığa alınacağını biliyoruz. PTT şu anda bir dönüşüm sürecinde ve ekim ayında Meclisten bölge sistemi geçecek. Bu geçişle birlikte ısrarlı bir şekilde, inatla, genel müdürlüğe gideceğiz. Gerekirse yürüyerek gideceğiz ve İzmir PTT Başmüdürü Abdullah Yavuz’un bölge başmüdürü olmaması yaptığı yanlışları tekrar gözden geçirmesini isteyeceğiz. Müşavir olarak devam etmesi için mücadele edeceğiz.”

"SINAVSIZ GELENLER BİZİ BAŞKA YERLERE SÜRGÜN EDİYORLAR"

Yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Urla PTT Müdürlüğü’ne görevlendirilen Anıl Tabakoğlu ise yaptığı açıklamada, son dönemde sendikalarına yönelik baskılardan rahatsız olduklarını, bunu dile getirmesi sonucu "sürgün emri" erildiğini ifade etti.

Tabakoğlu, “yaklaşık 60 kilometre ötedeki Urla'ya tayin yazısının geldiğini" bildirerek, bu hukuksuzluklara karşı haklarını arayacaklarını belirtti.

Sadece kendisine değil, farklı illerdeki MYK üyelerine ve sendikanın il yönetcilerine yönelik de hukuksuz uygulamalar yapıldığını anlatan Tabakoğlu, "Bunların da sonuna kadar temsilcisi olacağız. Hakkımızı her platformda arayacağız. 10 yıldır PTT’de kamu görevlisiyim. Hepimiz KPSS ile atandık ama sınavsız gelenler maalesef bizi başka yerlere sürgün ediyorlar" dedi.

Yapılan işlemlerin iş güvenliğine aykırı olduğunu belirttiği için görev yerinin değiştirildiğini aktaran Tabakoğlu, motorize kurye olduğunu, çuvalla kargo taşımaya itiraz ettiği için sürgün edildiğini anlattı.

Tabakoğlu, "Kurumda araba kalmamış gibi çuvalla motora kargo yüklememiz ve bunu dağıtmamız istenmektedir. Bu iş güvenliğine de aykırıdır. Normalde büyük kargolar araçla dağıtılıyor. Tebligatlar, kimlikler, pasaportlar, banka kartları, motorlu kuryeler tarafından dağıtılıyor. Son zamanlarda iş yükünün haddinden fazla olması ve araç sayısının yetersizliği, personel yetersizliğinden dolayı motorlarla taşımamız isteniyor" diye konuştu.

"SÜREKLİ BİR BASKI, BİR MOBBİNG SÖZ KONUSU"

Kurumda baskı ve mobbing yapıldığını da söyleyen Tabakoğlu, dağıtılacak kargo sayısında baskı yapıldığını ifade etti.

Tabakoğlu, "100-120 tane tane dağıtacaksınız diye arkadaşlara baskılar yapılıyor. Uzun zamandır personel alınmıyor. Personelsizlikten zaten bu oluyor. Taşeron firma çalışanı arkadaşlar var, bizim gibi kadrolu çalışan arkadaşlar var. Herkese özellikle dağıtıcı arkadaşların hepsine sürekli bir baskı, bir mobbing söz konusu. Sürekli 100-120 adet sayı dayatması mevcut. Daha sonra bu sıcaklıklara rağmen ‘sıcağa aldırış etmeden gönderinizi tamamlayın, ondan sonra ne yaparsanız yapın’ modundalar. Geçen yıl bir arkadaşımız beyin kanaması geçirerek vefat etti. Ama halen önlem alınmamakta, bunlar gözardı edilmekte” diye konuştu.