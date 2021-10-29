İBB, güvenli taksi için takipte

29 Ekim 2021 Cuma, 23:37

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), taksiler başta olmak üzere toplu taşıma araçlarında yaşanan olumsuzluklara anında müdahale için yeni bir sistem kurdu.

Biz de, 13 Eylül itibarıyla hizmet vermeye başlayan İBB Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi’ne giderek, denetimlerin nasıl gerçekleştiğini, sistemin ne şekilde çalıştığını yerinde gördük.

50 BİNDEN FAZLA KAMERA 7/24 İZLENİYOR

Büyük İstanbul Otogarı’nın içerisinde yer alan denetim merkezine girdiğimiz anda, devasa ekranlar ve o ekranlardaki görüntüleri büyük bir dikkatle takip eden çalışanlar karşımıza çıktı.

Taksiler, minibüsler ve taksi dolmuşlara yerleştirilen yaklaşık 50 bin kameradan gelen görüntüler, bu merkezde gece gündüz takip ediliyor. Ekranlara yansıyan “ihlaller” anında kayıt altına alınarak, gerekli işlemler yapılıyor.

İHLAL TESPİT EDİLDİ, ŞİMDİ NE OLACAK?

Peki denetlenen ve kural ihlali yaptığı saptanan sürücülere nasıl bir yaptırım uygulanıyor? İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Cem Ocak sorumuza şu yanıtı verdi:

“Taksi, taksi dolmuş ve minibüs şoförlerinin tamamı İBB’ye ait TUDES (Toplu Ulaşım Hizmetleri Kalite Değerlendirme Sistemi) programına kayıtlı bulunuyorlar. Her şoförün, bu sistem üzerinde 100 puanlık bir hakkı var. Kural ihlalinin niteliğine göre, şoförün puanı düşürülebiliyor, toplu taşıma aracı kullanım belgesi askıya alınabiliyor. Örneğin, araç içerisinde sigara içmek 25 puan cezaya neden olurken, yolcu almayan sürücünün kullandığı aracın çalışma belgesi 3 gün askıya alınıyor. Şehrin turistik yerlerinde turizm imajına zarar verebilecek davranışlarda bulunulduğunda ilk ihlalde 20 gün; ikinci ihlalde ise şoförlerin toplu taşıma aracı kullanım belgesi süresiz askıya alınabiliyor.”

YOLU UZATANLAR ANINDA TESPİT EDİLİYOR

Bu bilgileri almamızın hemen ardından, ekranlardaki görüntülerde, seyir halindeyken telefon görüşmesi yapan bir şoför dikkatimizi çekti. Denetim ekipleri, derhal araç ve sürücü bilgilerine ulaşarak işlem başlattı. Kural ihlali yapan şoföre TUDES üzerinden anında ceza uygulandı. Bu ceza bilgisi de şoföre kısa mesaj olarak gönderildi.

Merkezdeki çalışmaları gözlemlerken, bir başka ekibin bilgisayarlarındaki haritaları pür dikkat incelediklerini fark ettik. Bu haritaların anlamını sorduk. Cem Ocak, taksilerin zaman zaman yolu uzatarak haksız kazanç sağlayabildiklerini söyledi. Araçlardaki GPS cihazları sayesinde bu durumun tespitinin bu haritalar üzerinden yapılabildiği bilgisini verdi.

MÜŞTERİ GÖRÜNÜMLÜ DENETÇİLER İŞ BAŞINDA

İBB, denetimlerini sadece bu merkezden değil; mobil araçlarıyla kentin birçok noktasında da gerçekleştiriyor. Özellikle turistik ve yoğun alanlarda konumlandırılan 10 denetim aracı; yolcu almama, fahiş fiyat gibi durumlarda anında müdahale edebiliyor.

Diğer yandan sivil denetçiler de kural ihlali yapan taksilerin peşinden ayrılmıyor. Müşteri görünümlü görevliler, yakalarına taktıkları kameralarla anlık denetimler gerçekleştiriyor. Yine bu görüntüler de Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi’ne aktarılarak işlem başlatılabiliyor.

SİSTEM, SÜRÜCÜYÜ DE KORUYOR

Bu denetimlerle birlikte, İstanbullulardan, “ALO 153 Çözüm Merkezi”ne gelen şikayetler de yine bu merkezdeki yetkililere aktarılarak, değerlendirilmeye alınıyor.

Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi, sadece yolcuların değil sürücülerin de güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Sürücüler, araç içlerine yerleştirilen panik butonlarına bastıkları anda, merkezdeki görevlilere anında bilgi geliyor. Şoförle iletişime geçiliyor ve gerek duyulması halinde hemen emniyete bilgi veriliyor.

Yine aynı şekilde, adli mercilerden gelen talep doğrultusunda kaydedilen görüntüler resmi makamlarla da paylaşılıyor.