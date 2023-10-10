Güvenlik görevlisi, tartıştığı oğlunu bisiklet sürerken tüfekle öldürdü
Adana'da güvenlik görevlisi Nurettin O., iş yerinde tartıştığı elektrikli bisiklet üzerindeki oğlu Serhat O.'yu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay yerinde polise teslim olan Nurettin O. gözaltına alındı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. Serhat O., Yeni Sanayi Sitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan babası Nurettin O.'nun iş yerine gitti. Baba ile oğlu, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Nurettin O., kulübedeki av tüfeğiyle elektrikli bisiklet üzerindeki oğlu Serhat O.'ya ateş açtı. Serhat O. kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Serhat O.'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde polise teslim olan Nurettin O. ise gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Serhat O.'nun cansız bedeni, savcılık ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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