Güvenlik korucusu ev sahibi ve yakınlarından, kiracısı polise darp

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kira artışını kabul etmeyen kiracısı polis memuru, ev sahibi güvenlik korucusu ve yakınları tarafından darbedilerek silahı gasbedildi. Darp anı kameralara yansırken yakalanan 6 kişi tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 13.09.2023 - 18:18
Güvenlik korucusu ev sahibi ve yakınlarından, kiracısı polise darp
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Yenikent Mahallesi'nde 6 Eylül'de polis memuru T.Y. ile ev sahibi M.M.T. arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Ev sahibinin yakınlarının da karıştığı kavgada T.Y'yi darbederek, silahını gasbettikleri iddiasıyla M.M.T'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

T.Y. ifadesinde, kirasını ödemediği iddiasıyla evden çıkarılmak istendiğini, kendisine tehdit mesajları gönderildiğini, ev sahibinin kardeşleri tarafından da yolunun kesilerek, tehdit edildiğini öne sürdü.

Bunun üzerine 18 Ağustos'ta ev sahibi hakkında polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu belirten T.Y, 6 Eylül'de işe gitmek için evden çıktığında binanın içinde M.M.T. ve bazı yakınlarının kendisini darbettiğini, belindeki silahının alındığını iddia etti.


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