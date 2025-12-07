Güvenlik uzmanından 'biyolojik savaş' uyarısı: 'Tavuk ve mısır, kısırlığı yayan en büyük iki gıda'

Doğum oranlarının 2019'dan bu yana düştüğü belirtilen Türkiye'de, genç nüfus azalıyor ve yaşlı nüfus artıyor.

Uzmanlar, 1,48'e gerileyen doğurganlık oranının daha da düşmesinin, eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal güvenliğe ve savunmaya kadar pek çok alanı olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt, "Son açıklanan istatistiklere göre doğum oranı 1,48 çocuğa kadar düştü. 2018 yılında 6,5 milyon civarında olan 5 yaş altı nüfusumuz 4,8 milyona düşmüş durumda. Doğum oranlarının bu yıl da düşmeye devam etmesini, 1,4'ün altına inmesini bekliyorum. Okul çağındaki nüfusun küçülmesiyle birlikte bazı bölgelerde sınıf mevcutlarında düşüş görülecek, hatta kimi yerlerde okul kapatmaları veya okulların birleştirilmesi gündeme gelebilir" dedi.

"SAĞLIK HARCAMALARI ARTACAK" UYARISI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, artan yaşlı nüfusa da dikkat çeken Eryurt, "65 yaş üzerinin 9,5 milyona ulaştığını" belirterek "2050'de 22 milyona çıkacak ve her dört kişiden birisi 65 yaş üzerinde olacak. Sağlık harcamaları ve kronik hastalıklar artacak. Ayrıca, yaş kompozisyonunda yaşanan değişim sosyal güvenlikte aktif/pasif oranını da bozacak. Bu oran şu an 1,58 seviyesinde ve giderek daha kırılgan hâle gelecek" diye konuştu.

Sezaryen doğumdaki artışı da eleştiren Eryurt, "Bugün Avrupa'da hiçbir ülkede uygulanmıyor ama ülkemizde yayılmış durumda. Nüfusu bu şekilde de kontrol altına aldılar" ifadelerini kullandı.

"TAVUK VE MISIR, KISIRLIĞI YAYAN EN BÜYÜK İKİ GIDA"

Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ise doğurganlıktaki düşüşü gıda üzerinden yürütülen bir "biyolojik savaş" olarak nitelendirerek şunları söyledi:

"Tavuk ve mısır, kısırlığı yayan en büyük iki gıda. Türkiye'de bir dönem 'beyaz et kalbin dostu' kampanyaları ile herkes beyaz ete hücum etti. Bir anda üreme oranları düştü. Bunun sebebi hâlen süren biyolojik savaş."

Başbuğ, genç nüfusun azalmasının savunma alanında da kritik sonuçlar doğuracağını savunarak, "Genç nüfus azalacağı için savaşacak asker bulamayacağız. Eskiden bu Türkiye için hiç problem değildi. Ancak böyle giderse ileride çok büyük sorun olacak. Ordu, ihtiyacını karşılayamadığı için dışarıdan paralı asker getirmek durumunda kalabilir. Bu da ülkenin güvenliği için bir tehdit açığa çıkaracak" dedi.

"ASKERLİK ÇAĞI NÜFUSU OLAN 20-29 YAŞ GRUBU AZALMAYA BAŞLADI"

Askerlik çağı nüfusu için uyarıda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt da "Askerlik çağı nüfusu olan 20-29 yaş grubu, 2021 sonrası azalmaya başladı. Asıl etkiyi 2035 yılı sonrasında belirgin şekilde hissedeceğiz" açıklamasında bulundu.