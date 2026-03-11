Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Güvercin' kavgası kanlı bitti: 14 yaşındaki çocuk tutuklandı

11.03.2026 17:17:00
İHA
Samsun’da güvercin yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayan 14 yaşındaki çocuk, polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde, E.S. (14) adlı çocuğun güvercini başka bir evin çatısına kaçtı.

Güvercini almak için çatıya çıkan çocuk ile burada bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLA YARALADI!

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.S., yanında bulunan bıçakla bir kişiyi yaraladı. Bıçakla yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan E.S., işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan çocuk, tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

