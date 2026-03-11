'Güvercin' kavgası kanlı bitti: 14 yaşındaki çocuk tutuklandı

Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde, E.S. (14) adlı çocuğun güvercini başka bir evin çatısına kaçtı.
Güvercini almak için çatıya çıkan çocuk ile burada bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.
BIÇAKLA YARALADI!
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.S., yanında bulunan bıçakla bir kişiyi yaraladı. Bıçakla yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
TUTUKLANDI
Olayın ardından Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan E.S., işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan çocuk, tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.