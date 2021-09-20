Güvercinlik'te RES ısrarı: 'Bodrumun geleceğini karartamazsınız'

20 Eylül 2021 Pazartesi, 12:47

Bodrum'da Güvercinlik mahallesinde, İzin Tepe, Moralıncı Tepe, Sivri Tepe, Ardıç Tepe, Yılanlı Tepe, Düz Tepe, Denizgören Tepe ve Kocasarnıç Tepe mevkiilerinde kurulması planlanan ve daha önce mahkeme tarafından hakkındaki ÇED gerekli değildir kararı iki kez iptal edilen Güvercinlik RES Projesi için bu kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'ÇED olumlu' raporu verilmesi yöre halkı ve çevreciler tarafından tepkiyle karşılandı.

"BODRUM'U RES ÇÖPLÜĞÜ YAPMAK İSTİYORLAR"

Bodrum Çevre Platformu ve yurttaşların avukatı Remzi Kazmaz RES şirketine ve bakanlığa karşı dava açacaklarını açıkladı. Kazmaz, "RES’lerin Bodruma hiçbir yararı yoktur, kamu yararı bulunmamaktadır. Şirket kurnazca davranarak türbin sayısını sekiz adede indirerek, proje alanının ve bağlantı yollarının tamamını devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan orman alanlarından oluşturmaktadır. Bodrumu'u RES çöplüğü yapmak istiyorlar. Bodrum bir turizm kentidir bu bölgede RES’lerin kurulması yanlıştır, hatalıdır. Bir avuç kâr için Bodrumun geleceğini karartamazsınız." dedi.

Bodrum Çevre Platformu sözcülerinden Ali Rıza Özer ise “Bodrum yarımadası Ankara’dan verilen izinlerle kuşatılmak istiyor. Ortakent’in TOKİ’ye verilmesi, Cengiz İnşaat’ın Cennet Koyu’nu cehenneme çevirmesi, Ali Ağaoğlu’nun sulak alanlarda ve arkeolojik sit alanlarında büyük bir şehir inşa etmesi için yine Bakanlıktan izin almas,ı Bodrum’un geleceği için kaygı vericidir. Şimdi de Güvercinlik RES projesi. Biz bu proje için dava açacağız.” dedi.











