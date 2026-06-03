Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında tutuklu sayısı 4'e yükseldi

İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan meclis üyesi Gizem Göçtü ile inşaat firması yetkilisi eşi Şamil Güçlü, tutuklandı. Daha önce 2 kişinin tutuklandığı soruşturmada, tutuklu sayısı 4'e yükselmiş oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İmar kanununa muhalefet' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve önceki dönem belediye başkanı Özdem Mustafa İnce'nin yanı sıra belediye meclis üyeleri Gizem Göçtü, Sezgin Kuş, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar ve inşaat firması yetkilisi Şamil Göçtü hakkında gözaltı kararı verildi. 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda Göçtü çifti hariç şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yurtdışında oldukları belirlenen Göçtü çifti ise dün havalimanında gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göçtü çifti, mahkemece tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 4'e yükselmiş oldu.