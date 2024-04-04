Güzelbahçe’de başkan Günay mazbatasını aldı

Yayınlanma: 04.04.2024 - 09:23

Güncelleme: 04.04.2024 - 09:24

31 Mart'ta Güzelbahçe Belediye Başkanı seçilen Mustafa Günay, ilçe seçim kurulundaki hakimin rapor alması sonrası yaşanan mazbata krizi sonrasın da yeni hâkimin atanmasıyla mazbatasını aldı.

Mazbata törenine CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Güzelbahçe sakinleri ve partililer de katıldı. Günay, "Ufak bir tatsızlık yaşandı, yeni hâkimimizin gelmesiyle tatlıya bağladık" şeklinde konuştu.

GÜNAY: GÜZELBAHÇE’DE ARTIK YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Güzelbahçe'de 18 adayın yarıştığı seçimde birinci olarak çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, yapılan törenle mazbatasını aldı. Günay, seçim sürecinde partisinin ve destekçilerinin büyük emek verdiğini ve çalıştığını belirterek, seçimi kazandıklarını ifade etti. Her bir Güzelbahçeliye ulaşarak kendilerini anlattıklarını ve bu emek ve çabanın sonucunda seçimi kazandıklarını vurgulayan Günay, kadın kolları, gençlik kolları, İlçe Başkanı Devrim Seyrek ve yönetimine, seçime katılan tüm Güzelbahçelilere teşekkür etti. Günay, artık 38 bin Güzelbahçeli'nin Belediye Başkanı olduğunu belirterek, "Seçim bitti, şimdi çalışma zamanı" dedi.

Öte yandan mazbata töreninin ardından Başkan Günay, hakim ve müdüre çiçek takdiminde bulundu.