Güzellik merkezinde kadına şiddet: Camları indirdi, hastanelik etti

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi.

İddiaya göre, berber olan N.A., boşandığı güzellik merkezi sahibi E.D'nin işyerine giderek 3 yaşındaki çocuklarıyla ilgili mesele nedeniyle aralarında tartışma çıktı.

İddiaya göre tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine N.A., E.D.'yi darbederek hastanelik etti ve işyerlerinin camlarını kırdı.

Kendisi de ellerinden yaralanan N.A. ile saldırdığı E.D. hastanelik oldu.

E.D. ve N.A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Tedavisi tamamlanan N.A., İlkadım Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

N.A. polisteki işleminin tamamlanmasının ardından kolları sargılı halde bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.