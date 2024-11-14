Haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
Samsun’da yakınlarının kendisinden haber alamadığı kadın, itfaiye aracılığıyla kapısı kırılarak girilen evinde ölü bulundu.
Samsun’un Atakum ilçesi Atatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasemin Çayönü’nden haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Eve itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. İtfaiyenin kapıyı kırması sonucu içeri girilerek yapılan kontrollerde Yasemin Çayönü ölü olarak bulundu. Çayönü’nün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.
Kadının kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
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