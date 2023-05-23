Haber alınamayan şahıs çatı katında asılı halde bulundu
Malatya’da bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi, çatı katında asılı halde bulundu. Yakınları tarafından bulunan şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Battalgazi ilçesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde, 10.30 sıralarında; ailevi sorunları bulunduğu öğrenilen E.K.’den (36) bir süre haber alamayan kardeşi şahsın yaşadığı ikamete giderek E.K.’ye ulaşmaya çalıştı.
Çatı katında tavana asılı halde bulunan E.K. aşağı indirilirken, bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
E.K.’nin hastanede tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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