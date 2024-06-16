Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Nevşehir’de haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 16.06.2024 - 15:42
Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Abone Ol google-news

Olay, Beddik Mahallesi TOKİ 2. Etap’ta meydana geldi.

Evde tek başına yaşadığı öğrenilen Salih Öğütalan’dan (79) komşuları bir süre haber alamadı.

Komşuları önce 112’ye ihbarda bulundu, daha sonra da çilingir yardımıyla evin kapısını açarak içeri girdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Salih Öğütalan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Salih Öğütalan’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


yaşlı haberleri ev haberleri ölü bulundu haberleri

İlgili Haberler

Eskişehir’de 9 gündür kayıp yaşlı kadın ölü bulundu

Eskişehir’de 9 gündür kayıp yaşlı kadın ölü bulundu
8 gündür kayıp olarak aranıyordu... Mezarlıkta ölü bulundu

8 gündür kayıp olarak aranıyordu... Mezarlıkta ölü bulundu
47 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu

47 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler