Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Nevşehir’de haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Olay, Beddik Mahallesi TOKİ 2. Etap’ta meydana geldi.
Evde tek başına yaşadığı öğrenilen Salih Öğütalan’dan (79) komşuları bir süre haber alamadı.
Komşuları önce 112’ye ihbarda bulundu, daha sonra da çilingir yardımıyla evin kapısını açarak içeri girdi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Salih Öğütalan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Salih Öğütalan’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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