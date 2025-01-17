Haber alınamıyordu: 73 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir süredir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yeşilyurt Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 7. katında bulunan dairede bir süredir tek başına yaşayan 73 yaşındaki Veli Parlak’tan haber alamayan komşuları, durumu emniyet birimlerine bildirdi.
Eve merdivenli araç vasıtasıyla balkondan giren Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Veli Parlak’ı yerde hayatını kaybetmiş şekilde buldu.
İNCELEME BAŞLATILDI
Talihsiz adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Etiketler: #Mersin
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