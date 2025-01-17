Mersin Erdemli’de 'uyuşturucu' baskınları: 3 şüpheli tutuklandı
Mersin polisinin yaptığı çalışmada Erdemli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Erdemli Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma gerçekleştirdi.
Ekiplerin çalışmasında, 3 şüpheli belirlenerek Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde operasyon yapıldı.
Operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken adreslerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar, sentetik uyuşturucu maddeler ile suçtan elde edilen bir miktar para ele geçirildi.
Emniyette ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler: #uyuşturucu #Mersin
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