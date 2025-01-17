Mersin Erdemli’de 'uyuşturucu' baskınları: 3 şüpheli tutuklandı

Mersin polisinin yaptığı çalışmada Erdemli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Mersin Erdemli’de 'uyuşturucu' baskınları: 3 şüpheli tutuklandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 17.01.2025 - 09:15

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Erdemli Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin çalışmasında, 3 şüpheli belirlenerek Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde operasyon yapıldı.

Operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken adreslerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar, sentetik uyuşturucu maddeler ile suçtan elde edilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #uyuşturucu #Mersin

İlgili Haberler

Müzisyen 'torbacı' çıktı: İzmir'de adrese uyuşturucu baskını

Müzisyen 'torbacı' çıktı: İzmir'de adrese uyuşturucu baskını
Konya'da avukat uyuşturucu ticaretinden tutuklandı!

Konya'da avukat uyuşturucu ticaretinden tutuklandı!
Üst ve araç aramasında yakayı ele verdi! Çanakkale'de 'uyuşturucu' şüphelisi tutuklandı

Üst ve araç aramasında yakayı ele verdi! Çanakkale'de 'uyuşturucu' şüphelisi tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler