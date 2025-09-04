Haber alınamıyordu... ABD'deki Türk bilim insanı Furkan Dölek’e ulaşıldı!

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun girişimleri sonucu Furkan Dölek’in New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu ortaya çıktı.

Dölek'in Adana'daki kız kardeşi Esra Dölek Coşkun, 27 Ağustos'tan bu yana kardeşinden haber alınamadığını hatırlatarak, bu konuda yardımlarını esirgemeyen tüm dışişleri yetkililerine ve Türkiye'nin New York Başkonsolosluk görevlilerine teşekkürlerini iletti.

Coşkun, kardeşinin, Buffalo kentinde bulunan tutukevine nakledildiği, hakim karşısına çıkmak için ise kendisine henüz bir tarih verilmediği bilgilerini paylaştı.

Kardeşinin sesinin gayet iyi geldiğini söyleyen Coşkun, ilk aşamada amaçlarının Furkan Dölek'in "en hızlı şekilde Türkiye'ye dönüşünü sağlamak" olduğunu ifade etti.

Coşkun, Dölek'le ilgili gelişmeleri New York Başkonsolosluğunun yakından takip ettiğini ve kendilerini bilgilendirdiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Bilim insanı Dölek, Mart 2024’te, ABD Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab adlı laboratuvarda, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler olduğu konusunda tespitlerde bulunmuş ve bunu ABD’li yetkililerle paylaştığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

Dölek’in bu paylaşımı üzerine Nisan 2024’te vizesinin iptal edildiği kendisine bildirilmiş ve işten çıkarılmıştı.

Akademik araştırmalar için verilen vizesinin (J1) iptaline karşı dava açan Dölek, hukuki girişimleri sonuç vermeyince, son 4 aydır ülkede vizesiz olarak ikamet etmek durumunda kalmış ve Kanada'ya doğru bir protesto yürüyüşü başlatmıştı.

CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi önemli kurumlarda çalışan Dölek'in süreçle ilgili paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu.

Bu durumu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla protesto eden genç fizikçiden 27 Ağustos’tan bu yana haber alınamıyordu.