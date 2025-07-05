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Haber alınamıyordu, acı haber geldi: 3 gözaltı

Haber alınamıyordu, acı haber geldi: 3 gözaltı

5.07.2025 13:53:00
Güncellenme:
DHA
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Haber alınamıyordu, acı haber geldi: 3 gözaltı

Çorum'da 4 gündür kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Yücel Kolçak’ın, arazide gömülü boğazı kesilmiş cesedi bulundu. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Yücel Kolçak’ın ailesi, 1 Temmuz’da jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine jandarma ekipleri, Kolçak’ın bulunması için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, Yücel Kolçak’ın en son Seydim bölgesinde görüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, bölgede arama yaptı.

Aramalarda, dün Seydim bölgesi Darlık mevkisindeki bir arazide Yücel Kolçak’ın toprağa gömülü cesedi bulundu. Yapılan incelemede, Kolçak’ın boğazı kesilerek öldürüldüğü tespit edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen M.K. (29), M.Y. ve H.İ.B. (29), dün polis tarafından gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü. 

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