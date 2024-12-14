Haber Global çalışanı otoparkta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yayınlanma: 14.12.2024 - 20:16

Güncelleme: 14.12.2024 - 20:16

Haber Global çalışanı Muharrem Can Kurtuluş, arkadaşıyla birlikte aracını otoparka park ettikten sonra kafeye doğru ilerledi. O sırada otoparkta görevli personel ile tartışan dört kişiyi fark etti. Kurtuluş, tartışmayı sakinleştirerek tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak, saldırganlar Kurtuluş ile de tartışmaya başladı.

Saldırganlar, tartışmanın ardından araçlarına binerek otoparktan ayrıldı. Ancak kısa bir süre sonra geri dönerek otoparkta beklemeye başladılar. Bir süre sonra, saldırganlardan biri silahını çıkararak Kurtuluş’a ateş açtı. Saldırının ardından çevredekiler Kurtuluş hayatını kaybetti.

Polis, olayın hemen ardından zanlıları tespit etti ve 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılardan birinin suç kaydı olduğu öğrenildi. Saldırganlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.