Haberimizin ardından bakanlık harekete geçti

Sağlık Bakanlığı’na 2026 yılı için ayrılan 1.47 trilyon liralık dev bütçeye karşın kamu hastanelerindeki tablo değişmedi. İzmir’de hasta yakınlarının yerde yatmak zorunda kaldığı görüntülerin gazetemizde yer alması kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, “Aslan payı bütçe nerede” sorusu yeniden gündeme geldi.

Tepkilerin büyümesi üzerine bakanlık yetkilileri sahaya inerek incelemelerde bulundu. Hastanede hasta yakınlarının dinlenebilecek alan bulamadığı, refakatçi koltuklarının kullanılamaz halde olduğu ve bazı alanlarda hijyen sorunları yaşandığı yönündeki iddiaları inceleyen bakanlık yetkilileri hastanedeki fiziki koşulların iyileştirilmesi için çalışma başlatılacağı, refakatçi yataklarının en kısa sürede yenileneceği, hasta ve hasta yakınlarının konforunu artırmaya yönelik düzenlemelerin yapılacağını bildirdi.

Öte yandan sağlık emekçileri, tekil müdahalelerin yeterli olmayacağı görüşünde. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İzmir 2 No’lu Şube yetkilileri, hastanelerdeki sorunların yalnızca refakatçi koltuklarıyla sınırlı olmadığını, cihaz eksikliği, eskiyen demirbaşlar ve bütçe yetersizliğinin yapısal bir sorun haline geldiğini vurguladı