Haberlerde gördü, hayat kurtardı: 'İlk defa uyguladım'
Sultangazi'de lokantada boğazına yemek parçası kaçan müşteriyi, lokanta çalışanı Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Heimlich manevrası yapan çalışan "İlk defa uyguladım. Daha önce haberlerde benzer görüntüler görmüştüm. İşe yaradı" dedi.
Uğur Mumcu Mahallesi K Caddesi'nde bulunan bir lokantada 28 Eylül Perşembe günü saat 13.45 sıralarında ciğer yiyen bir müşterinin boğazına yemek parçası kaçtı. Müşteri, elleriyle çevresindekilere durumu anlatmaya çalıştı. Durumu fark eden diğer müşteriler yardıma koştu.
Ardından lokanta çalışanı Yasin Çakır da gelerek Heimlich manevrasıyla müşteriye müdahalede bulunup hayatını kurtardı.
"HABERLERDE İZLEMİŞTİM, İLK DEFA UYGULADIM"
Yaşananlar işyerinin güvenlik kamerasına yansırken o anları anlatan Yasin Çakır, "Ben kurye olarak çalışıyorum. Verilen siparişleri hazırlıyordum. O an müşterimizin daraldığını gördüm. Kısa bir süre sonra yardım istedi. Direkt yanına koştum. Haberlerde gördüğümüz o hayati müdahaleyi yaptım. Müdahaleden sonra kendine geldi, su verdim. O da kendine gelince mutlu oldum. Arnavut ciğeri mi yiyordu, ekmek mi, ciğer mi boğazında kaldı bilmiyorum" diye konuştu.
İlk yardım eğitimi almadığını söyleyen Çakır, haberlerde izlediği müdahaleyi uyguladığını belirterek "İlk defa oluyor ve ilk defa uyguladım. Daha önce haberlerde benzer görüntüler görmüştüm. İşe yaradı, güzel oldu" dedi.
Video Haberler
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanişti, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
En Çok Okunan Haberler
-
- İran Türkiye'ye gazı kesiyor
- Cinayetin sebebi belli oldu
- İmamoğlu'ndan adaylık yanıtı
- Ölü sayısı dehşet boyutlarda
- Sokakta vurulan MHP'li yönetici hayatını kaybetti
- 'Yalanlarınla milli güvenlik sorunu haline geldin'
- AKP, EYT ile emekli olacak kişi sayısını açıkladı
- 'Yok oluşumuzun hızı yükselecek'
- 'Cesaretin ve yüreğin varsa...'
- Şiddetin boyutlarını anlattı...