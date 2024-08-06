Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy dönemi
Habertürk TV’de ana haber bültenini ve tartışma programlarını sunan Mehmet Akif Ersoy, kanalın yeni genel yayın yönetmeni oldu.
Habertürk TV'de Mehmet Yeşilkaya'nın Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa etmesi sonrası boşalan koltuğa kimin getirildiği belli oldu.
Kanalın yeni genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy oldu. Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Mehmet Akif Ersoy'un Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliğine atandığını duyurdu.
Tekdağ yaptığı açıklamada, “Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliğine televizyonumuzun değerli anahaber sunucusu, programcısı ve habercisi Mehmet Akif Ersoy arkadaşımız atanmıştır. Kendisine yeni görevinde de üstün başarılar dilerim" dedi.
Ersoy daha önce kanalda haber bültenlerini ve tartışma programlarını sunuyordu.
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