Habertürk yazarı Kübra Par: Binali Yıldırım iş aramakta haklı
Habertürk yazarı Kübra Par, "Ne iş yapıyorsunuz?" diye soran anaokulu öğrencisine "İş arıyorum" yanıtını veren AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı köşesine taşıdı. Par, Yıldırım için "Espri yapmayı seven bir siyasetçi ama bu esprisinde biraz ciddiyet payı da var” dedi.
Eski Başbakan ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın anaokulu ziyaretinde ne iş yaptığını soran çocuğa verdiği “İş arıyorum” yanıtı sosyal medyada gündem olmuştu.
Habertürk yazarı Kübra Par, köşesinde Yıldırım verdiği yanıta değindi.
'Binali Yıldırım iş aramakta haklı' başlığıyla yayımlanan yazısında "Binali Bey espri yapmayı seven bir siyasetçi ama bu esprisinde biraz ciddiyet payı da var. Başbakanlık görevinden ayrılmasından sonra Yıldırım’ın kamusal alandaki ağırlığı giderek azaldı. Neredeyse görünmez oldu" ifadesini kullanan Par, şöyle devam etti:
"Bunda İstanbul’daki seçim yenilgisinin payı elbette vardır ama aslında mesele Binali Yıldırım’dan ibaret değil. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Külliye’deki yakın ekibini (buna 1-2 bakanı da eklemek lazım) merkeze koyarken AK Parti kurmaylarını çepere itti."
‘HİÇBİRİ ORTALARDA YOK’
"Gündem oluşturma, kamuoyunun günlerce tartıştığı konularda fikir beyan etme, yanlışa 'Yanlış', doğruya 'Doğru' deme veya etkin politikalar üretme potansiyellerini ciddi anlamda kaybettiler. Ömer Çelik’in haftalık basın toplantılarını bir kenara ayırırsak, bir zamanların etkili siyasetçilerinin hiçbiri ortalarda yok."
“‘EN İYİSİ DİKKAT ÇEKMEYEYİM’ FELSEFESİ”
"Yılda birkaç kez kendilerine yakın ama kimsenin izlemediği televizyon kanallarına çıkmakla yetiniyorlar. İyi yapılan işleri yeterince anlatamadıkları gibi kötü giden şeylere de itiraz etmiyor, 'Konuşursam başıma dert açarım. En iyisi dikkat çekmeyeyim' felsefesini benimsiyorlar."
"Onların yerini, hamasi konuşmalar yapan ikincil aktörler alıyor. Yani sistem değiştiğinden beri sadece Binali Bey değil, AK Parti’nin önde gelen isimlerinin hepsi kendine 'iş arıyor'! AK Parti oylarının Erdoğan’ın şahsi oy oranının epeyce gerisinde kalmasında ve günden güne erimesinde şaşılacak bir durum yok yani."
NE OLMUŞTU?
AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bahçelievler’de
faaliyet gösteren ve down sendromlu bireylerin görev aldığı Sempati Sosyal
Tesisi’ni ziyaret etmişti.
Sempati Sosyal Tesislerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından ruhsat verilen ilk anaokulu özelliğini taşıyan Bahçelievler
Belediyesi Anaokulu’nu da gezen Binali Yıldırım, burada çocuklara sohbet
etmişti. Yıldırım, bir öğrencinin “ne iş yapıyorsun” sorusu üzerine, “iş
arıyorum” cevabı vermiş ve bu yanıt sosyal medyada gündem olmuştu.
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