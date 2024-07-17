Hablemitoğlu cinayeti davasına ‘KÖZ’ katılmadı

Yayınlanma: 17.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.07.2024 - 04:00

Katledilen akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayeti davasına yönelik FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davaya dün Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Tutuksuz sanıklardan Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin duruşma salonunda hazır bulundu. Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu da salonda yer aldı. Davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka davadan tutuklu Enver Altaylı ise davaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Davanın önemli tanıklarından dönemin FETÖ Ankara il emniyet imamı Kemalettin Özdemir (KÖZ) mahkemeye dilekçe sunarak sağlık sorunları gerekçesiyle duruşmaya katılmak istemediğini bildirdi. Özdemir dilekçesinde ifadesinin özel bir duruşmada alınmasını talep etti. Mahkeme başkanı, duruşmanın başında Hablemitoğlu’nun öldürülmeden önce Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından 14 Aralık 2002’de Eskişehir’de düzenlenen panelin görüntülerinin ve sanıkların HTS kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporlarının geldiğini açıkladı. Duruşma kapsamında dinlenilmesi planlanan diğer tanıkların salonda hazır olmaması nedeniyle mahkeme başkanı duruşmanın bugüne ertelenmesine karar verdi.