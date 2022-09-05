Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş hakim karşısına çıkacak
Bulgaristan’da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş yarın sabah hakim karşısına çıkacak.
Geçtiğimiz hafta Bulgaristan’da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş'ın yarın sabah Haskova Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılacağı bildirildi.
Haskova İl Savcılığı, Göktaş’ı Bulgaristan-Türkiye sınırını yasadışı şekilde geçmekle suçluyor. Svilengrad yakınlarında Bulgaristan’a yasadışı şekilde girerken yakalanan Göktaş'ın yakalandıktan sonra ev hapsinde tutulduğu, Türkiye’nin girişimleri sonucu tutuklandığı bildirildi.
Resmi makamlar, Göktaş'ın tutuklanmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
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