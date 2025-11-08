Hacettepe Hastanesi’nde ameliyatlar personel eksikliği nedeniyle gecikiyor

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyatların teknik personel eksikliği nedeniyle geciktiği ve bazı operasyonların eksik ekipman ve personelle gerçekleştirildiği ortaya çıktı. BirGün’ün haberine göre, ameliyathane bölümündeki yetersiz kadro, hem ameliyatların zamanında yapılmasını engelliyor hem de mevcut personel üzerinde iş yükünü artırıyor.

Hastane Ameliyathane Müdürlüğü’ne sunulan tutanakta, beyin cerrahisi, ortopedi ve üroloji ameliyatlarının yapıldığı odalarda skopi cihazına ihtiyaç duyulduğu, ancak 4 cihazın hazır olmasına rağmen yalnızca 2 teknik personelin görevli olduğu belirtildi. Tutanakta, bu durumun iş güvenliği açısından risk oluşturduğu, görev dağılımında dengesizlik yarattığı ve günlük planlanan işlerin aksamasına yol açtığı kaydedildi.

Daha önce tutulan iki farklı tutanakta da skopi teknikeri eksikliği nedeniyle bir ameliyatın geç başladığı ve başka bir ameliyatta skopi cihazı bulunmadığı için işlemin röntgen eşliğinde yapıldığı ifade edilmişti.

Ameliyathane yetkilileri, gerekli personel desteğinin bir an önce sağlanmasını talep ederek, işleyişin aksamasının önlenmesini ve benzer durumların tekrarlanmamasını istedi.