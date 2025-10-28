Hacettepe Üniversitesi'nde palalı saldırı: Yaralı öğrenciler hastanede gözaltına alındı!

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde MHP'nin gençlik yapılanması Ülkü Ocakları tarafından "devir teslim töreni" adı altında yapılmak istenen etkinlik, öğrenciler tarafından protesto edilmişti. Daha sonra elinde "pala" denilen kesici aletlerle ortaya çıkan bir grup, öğrencilere saldırıda bulunmuştu.

Yaşanan olayın ardından yaralanan öğrenciler ve arkadaşları; Bilkent Şehir Hastanesi’ne gitti. Polis ise, doktor muayenesinde olan öğrencileri gözaltına almak istedi.

Evrensel'in aktardığına göre; duruma itiraz eden pek çok öğrenci hastane bahçesinde ablukaya alındı. Elinde muayene kâğıdı ile sıra bekleyen yaralı bir öğrencinin de aralarında olduğu toplamda 44 öğrenci gözaltına alındı.