Boğaziçi'nde gerici Nurettin Yıldız protestosu davasında ilk duruşma: 15 öğrenci ve 1 gazeteci hakim karşısında!

Boğaziçi Üniversitesi’nde Sosyal Doku Vakfı Başkanı gerici Nureddin Yıldız’ın konferansına yönelik protesto sonrası gözaltına alınan 15 öğrenci, bugün İstanbul 69. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Sanıklara “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmamak” (2911 sayılı Kanun 32. madde) ve “görevi yaptırmamak için direnme” (TCK 265) suçlamaları yöneltiliyor.

İlk savunmayı, 15 gün tutuklu kalan 20 yaşındaki Arda A. yaptı. Arda, olay günü protestoya katılmadığını belirterek, şöyle konuştu:

“Birden kalabalığın içinde kaldım. Olaydan daha önce haberim yoktu. Hızlıca polisler müdahale etti, beni darp ettiler. Oradan uzaklaştırıldım ve araca bindirildim. Ben kimseye zarar vermedim; o gün sadece her gün kullandığım yoldan geçiyordum. Derslere katılamadığım için ortalamam düştü, burs alamıyorum. Ben ve ailem bu süreçten çok etkilendik.”

"BOĞAZIM SIKILDI, BASIN KARTIM KOPARILDI"

Duruşmada savunma yapan T24 muhabiri Can Öztürk ise, gazetecilik faaliyetini sürdürürken gözaltına alındığını belirtti. Öztürk, “O gün görevli olarak Boğaziçi Üniversitesi’nin Kuzey Kampüsü’ndeydim. Çevik kuvvetin alana girmesiyle öğrencilerin arasında kaldım. Polislerin ittirmesi sonucu yere düştüm, darp raporumda ezikler yer alıyor. Gazeteci olduğumu defalarca söylememe rağmen abluka altına alındım” dedi.

Öztürk, ayrıca basın kartının koparıldığını ve gözaltı sırasında şiddete maruz kaldığını ifade ederek, “Boğazım sıkıldı, boynumdaki basın kartım koparıldı. Genetik karaciğer rahatsızlığım olmasına rağmen uzun süre yemek verilmedi. Astım hastası bir arkadaşın ilacını kullanmasına bile izin verilmedi. Bu davada sanık değil, izleyici sıralarında meslektaşlarımla oturuyor olmam gerekirdi” ifadelerini kullandı.

"SEKİZ SAAT BOYUNCA AÇ VE SUSUZ BEKLETİLDİM"

15 gün tutuklu kalan öğrencilerden Eren M. de, gözaltı sürecinde maruz kaldığı muameleyi şöyle anlattı:

“Sekiz saat boyunca aç ve susuz bekletildim. Bana gösterilen dört fotoğraftaki kişiler ben değildim. Amir bile bunu söyledi, ama yine de tutuklandım. Tutukluluk sürecinde sınavlarıma giremedim, yaz okulunda ders alamadım. Sürekli çeşmeden su içtiğim için hastalandım.”

Bir diğer öğrenci ise, “16 gün boyunca Silivri Cezaevi’nde kaldım. Ailem şehir dışındaydı. Hem maddi hem manevi çok zorlandık. Bu davada sanık değil mağdur olduğumu düşünüyorum, hakkımdaki suçlamaları reddediyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin avukatlarından Mustafa Aydın Başalmaz, savunmasında ifade özgürlüğüne dikkat çekerek, “Eğer Nureddin Yıldız’ın orada konuşma hakkı varsa, öğrencilerin de olumlu ya da olumsuz eleştirme hakkı vardır. Nureddin Yıldız dediğimiz kişi, ‘6 yaşındaki kız çocuğu evlenebilir’ diyen gerici bir yobazdır” dedi.

Bu sözler üzerine mahkeme başkanı, Başalmaz’ın ifadelerine müdahale etti. Hakim, hem Başalmaz’a hem de diğer avukatlara sık sık sözlerini keserek uyarılarda bulundu.

Duruşma sırasında “pedofili”, “gerici” ve “yobaz” ifadelerinin kullanıldığı anlarda da hakim tarafından müdahale edildi.

Mahkeme avukatların; suç duyurusu taleplerinin reddine karar verirken, bir sonraki duruşmanın 12 Ocak 2026 tarihine ertelemesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız’ın Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü’nün davetlisi olarak kampüste konferans vereceğinin duyurulması üzerine yapılan protesto çağrısı yapılmıştı.

Protestoya müdahale eden çevik kuvvet ekipleri; 97 öğrenciyi gözaltına almış, bunlardan 6’sı tutuklanmıştı. Daha sonra bir öğrenci savcılığın resen kararıyla tahliye edilmişti.