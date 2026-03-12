Hacettepeli gençlere okuldan uzaklaştırma cezası: Amaç öğrenci mücadelesini bastırmak

Geçen yılın Mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması yurt genelinde protesto edilmişti. Bu sürece Ankara’daki öğrenciler de tepki göstermiş ve Hacettepe Üniversitesi eylemlerin önemli adreslerinden biri olmuştu. Geçen günlerde ise eylemlere katıldığı gerekçesiyle yaklaşık 10 öğrenciye 3 yıla varan ‘okuldan uzaklaştırma’ cezaları verildi. Uzaklaştırma kararına tepki gösteren üniversiteliler Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü girişinde ‘eğitim hakkı nöbetine’ başladı. Eğitim haklarını geri almak için bir araya gelen öğrencilere sıra arkadaşlarından da destek geldi.

‘DAYANIŞMAMIZI ZEDELEMEK İSTEDİLER’

Söz konusu uzaklaştırma cezasını alan öğrencilerden birisi de 21 yaşındaki Ezel Budak oldu. Üniversitenin edebiyat fakültesinin sosyoloji bölümünde 3. sınıf öğrencisi olan Budak okuldan 3 yıllığına uzaklaştırıldı. Gazetemiz Cumhuriyet’e konuşan Budak “İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla okulda bir direniş meydana geldiğini fakat meselenin sadece İmamoğlu değil 'memleketin geldiği durumu gözler önüne sermek' olduğunu ifade etti.

Budak, "Binlerle yürüdük, boykota çıktık. ODTÜ'lü arkadaşlarımızla dayanışmaya gittik. Bu yaptıklarımız bir suçmuş gibi gösterildi. Bize açılan soruşturmalarla öğrenci ve akademisyenler karşı karşıya bırakıldı. Akademisyenlerin bizim yanımızda olduğunu biliyoruz ama üniversite senatosu soruşturma yükümlülüğünü onlara verdi. Aramızdaki dayanışmayı zedelemek istediler. Soruşturma süreci yürütüldü, aylar geçti, 19 Mart'ın yıldönümü geldi, uzaklaştırma cezasını yeni verdiler. Daha okuldan uzaklaştırılmak istenen arkadaşlarımız var” diye konuştu.

PALALILAR DERSTE HAK ARAYANLAR EYLEMDE

Budak, Hacettepe Üniversitesi'nin Beytepe kampüsünde 27 Ekim 2025'te yaşanan maskeli ve palalı grubun saldırısına ilişkin de konuştu. Bedrettin Cömert'in (akademisyen) katillerinin fotoğraflarını okullarında istemedikleri için karşılarına palalarla çıkıldığını, arkadaşlarının yaralandığını ve bunu yapanların hâlâ üniversitede ders gördüğünü belirten Budak, “Üniversiteye itiraz ediyoruz, dilekçe gönderiyoruz, yanıt alamıyoruz. Ortada hukuksuzluklar var. Soruşturmaların dayanağı yok. Etkin savunma hakkımız engellendi. Amaç öğrenci mücadelesini bastırmak” dedi.

Aldıkları uzaklaştırmaların 19 Mart protestoları nedeniyle verilmesinin, sonrasında yaptıkları eylemlere de dayanak sağlayarak, sürecin 'okuldan tamamen uzaklaştırmaya gidebileceği' endişesini dile getiren Budak, okulu erken bitirme olasılığının olduğuna da vurgu yaparak, "Birçok hayalim var. Eğitimle birçok şeyi dönüştüreceğimize olan inancım nedeniyle akademide kalmak istiyordum ama hayallerim ve eğitim hakkım engellendi” ifadelerini kullandı.

‘ÇOCUĞUMUN EĞİTİM HAKKI GERİ VERİLSİN’

Ezel Budak’ın annesi Aylin Budak ise, "Birilerini hedef göstermek yanlış. Bu insanlar daha gencecik çocuklar. Önlerinde uzun zaman var ama şimdiden eğitim hakları engelleniyor, düzenleri bozuluyor. Geleceğe ait bir şey çizemiyor bu çocuklar. Çocuğumun eğitim hakkının geri verilmesini istiyorum" dedi. Öğrencilerin İBB davası başlamadan birkaç gün önce okuldan uzaklaştırıldığına dikkat çeken Budak, "Mahkeme başlamadan 4 gün önce uzaklaştırma veriliyor. Birçok kişinin gözü kulağı o davada olduğundan burada olmak isteyenler burada değiller” ifadelerini kullandı.

Hacettepe'deki "eğitim nöbeti" cuma gününe kadar sürecek.