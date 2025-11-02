Hacıbektaş Huzurevi’nin ‘tadilat’ gerekçesiyle boşaltılması tepkilere neden oldu: İlçe halkı nöbet tutuyor

Nevşehir Hacıbektaş’taki Rıfat Kartal huzurevinin “tadilat” gerekçesiyle boşaltılması kararı ilçede tansiyonu yükseltti. Personel önceki akşamdan itibaren yaşlıların eşyalarını toplamaya başladı.

Görüşmeler sonucu kapatma kararının durdurulduğu beyan edilse de resmi bir açıklama yapılmadığı için belirsizlik sürüyor. İlçe halkı ise kararın geri çekilmesi için huzurevi önünden ayrılmıyor.

Hacıbektaş Halk Platformu Başkan Yardımcısı Ramazan Benian, gelişmeleri Cumhuriyet’e anlattı. Benian, bakanlıktan gelen talimatın ardından Halk Platformu olarak harekete geçtiklerini belirterek “Huzurevinde toplantı düzenleyerek bütün halkı davet ettik. Halkın yoğun ilgisi ve kalabalıktan çekinen huzurevi yetkilileri binayı arka kapıdan terk etmek zorunda kaldı” dedi.

Belediye başkanının milletvekilleri ile görüşmesi sonucu kapatma kararının durdurulduğunun beyan edildiğini aktaran Benian, vali ve kaymakamın da aynı açıklamayı yaptığını söyledi. Ancak Halk Platformu’nun beklemeye devam ettiğini kaydeden Benian, sabah saat 07.00’de yeniden huzurevi önünde toplandıklarını ve öğlen saatlerinde basın açıklaması yaptıklarını ifade etti.

DOĞALGAZ AYRINTISI

Benian, “Huzurevinin kapatılması kararının deprem yönetmeliği ve yangınla ilgisi olmadığını söyledik. İki yıl önce huzurevi çevresine doğalgaz geldiği halde huzurevinin doğalgaz almaktan kaçınması bizi şüpheye düşürdü. Bir şeyler olacağı belliydi” ifadelerini kullandı.

Nevşehir Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürünün 3 Mayıs’ta hazırlattığı rapora göre üç binanın da çürük olduğu ve tadilatla düzeltilemeyeceği beyan edildi. Raporun bakanlığa gönderilmesinin ardından binaların ivedilikle boşaltılması kararı alındı. Benian ise 2019 yılında huzurevinin önceki müdürü tarafından deprem testi yaptırıldığını ve binaların testi başarıyla geçtiğini öğrendiklerini aktardı.

Huzurevi personelinin de bu bilgiyi teyit ettiğini belirten Benian, “Yangın merdivenleri, yangın dedektörleri, yangın söndürme hortumları ve dolapları eksiksiz olan bir huzurevine bu tür bahanelerle kapatma gerekçesi üretilmesini anlamış değiliz” diye konuştu.

‘BİLGİ VERİLMEDİ’

Nevşehir’de yeni açılan Kapadokya Huzurevi’nin 120 kişilik kapasitesi bulunuyor. Nevşehir’de şu anda 160 kişinin huzurevine girmek için sıra beklediğini belirten Benian, “Hacıbektaş’taki 88 yaşlı, ailelerine bilgi verilmeden sabah 07.00’de apar topar Nevşehir’e taşınacaktı. Bunun nedenini anlayamadık” dedi.

Halk Platformu’nun, bağımsız inşaat mühendisleri görevlendirerek rapor hazırlattığını söyleyen Benian, uzmanların mevcut raporun yetersiz olduğunu, karot örnekleri alınması gerektiğini belirttiğini aktardı. Bu doğrultuda valiliğe gönderilen dilekçenin cevapsız kaldığını kaydeden Benian, aynı dilekçenin yaklaşık bin imzayla birlikte bakanlığa gönderileceğini söyledi. Benian son olarak “Tam her şey çözülmüş derken MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılınç huzurevinin ivedilikle kapatılması konusunda ısrarcı oldu” dedi.