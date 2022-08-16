Hacıbektaş’ta 'delikli taş' yoğunluğu

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine, Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerine katılmak üzere gelen yurttaşlar, 'delikli taştan' geçmek için yoğunluk oluşturdu. Delikli taştan geçmeye çalışan yurttaşlardan Veysel Fırat, " Halk arasındaki inanca göre, buradaki delikli taştan geçenler günahsız olduklarına inanırlar ya da günahlarından arındığını düşünürler" dedi.

DHA
16 Ağustos 2022 Salı, 15:22
Hacıbektaş’ta 'delikli taş' yoğunluğu
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Hacıbektaş ilçesinde 15 Ağustos'ta başlayan 59'uncu Ulusal, 33'üncü Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor. Etkinliklere katılmak için Türkiye’nin yanı sıra, çeşitli Avrupa ülkelerinden ilçeye gelen yurttaşlar, Hacıbektaş ilçesindeki mekanları ziyaret ederek, dua ediyor.

"GÜNAHLARINDAN ARINDIKLARINI DÜŞÜNÜYORLAR"

Çilehane mevkisinde bulunan delikli taş, bölgeye gelenlerin ilgisini çekiyor. Delikli taştan geçmek isteyen yurttaşlar, bölgede yoğunluk oluşturdu. Bazı yurttaşlar, delikli taştan geçerken zor anlar yaşadı.

Delikli taştan geçmeye çalışan Veysel Fırat, Gazievi Cemevi’nden geldiğini belirterek, "Buradaki delikli taştan halk arasındaki inanca göre geçenler günahsız olduklarına inanırlar ya da günahlarından arındığını düşünürler. Geçemeyenler adak adayıp, bir daha deneyecekler. İnsanların buraya akın etmesi güzel bir şey. İnsanlar geçmişten gelen geleneklerini yaşatması güzel" diye konuştu. 


Hacıbektaş delikli taş Cemevi

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