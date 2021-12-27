Hacıbektaş'ta evde kenevir yetiştiren iki şüpheliden biri tutuklandı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde evde kenevir yetiştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

AA
27 Aralık 2021 Pazartesi, 15:35
Hacıbektaş'ta evde kenevir yetiştiren iki şüpheliden biri tutuklandı
Abone Ol google-news

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde jandarma ekipleri, ilçedeki bir evde kenevir yetiştirildiğini tespit etti.

Adrese gerçekleştirilen operasyonda odada üzeri çadırla kapatılarak sera sistemi oluşturulan alanda 39 kök kenevir ele geçirildi. Evdeki aramada ise 948 gram kubar esrar, 6 sentetik uyuşturucu hap, 6 yapay güneş ışığı üretme paneli, halojen lamba paneli, hassas terazi, güç kaynağı, oksijen tüpü, buhar makinesi ve havalandırma fanı bulundu.

TUTUKLANDI

Şüpheliler E.M.K. ve S.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.M.K, "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı, S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler