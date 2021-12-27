Hacıbektaş'ta evde kenevir yetiştiren iki şüpheliden biri tutuklandı
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde evde kenevir yetiştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde jandarma ekipleri, ilçedeki bir evde kenevir yetiştirildiğini tespit etti.
Adrese gerçekleştirilen operasyonda odada üzeri çadırla kapatılarak sera sistemi oluşturulan alanda 39 kök kenevir ele geçirildi. Evdeki aramada ise 948 gram kubar esrar, 6 sentetik uyuşturucu hap, 6 yapay güneş ışığı üretme paneli, halojen lamba paneli, hassas terazi, güç kaynağı, oksijen tüpü, buhar makinesi ve havalandırma fanı bulundu.
TUTUKLANDI
Şüpheliler E.M.K. ve S.B. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.M.K, "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı, S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
En Çok Okunan Haberler
- 3. dozda yat etkiler belli oldu
- Soylu, Erdoğan'ın fotoğrafına ne diyecek?
- BDDK'den 5 kişi hakkında suç duyurusu
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya sert sözler
- Dolarda gözler yeni tedbir paketine çevrildi
- Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı
- Soylu, İmamoğlu'nu hedef aldı
- Alkol ve sigaraya bir zam daha geliyor
- Akşener'den İBB'ye 'terör teftişi' açıklaması
- The Economist’ten çarpıcı 'ekonomi' analizi