Hacıosman Metro İstasyonu'nda Aylin'in ölümü: 'Akran zorbalığı' iddiası

23.02.2026 11:24:00
DHA
Sarıyer M2 hattı Hacıosman Metro İstasyonu'na gelen 12'nci sınıf öğrencisi Aylin Görgülü raylara atladıktan sonra trenin altında kalarak (17) hayatını kaybetti. Görgülü'nün cenazesi Sarıyer'de toprağa verildi. Arkadaşları, Aylin'in akran zorbalığına maruz kaldığını öne sürdü. Bir müzik grubunda şarkı söyleyen Aylin'in arkadaşına attığı mesajda 'Kardeşim ben size layık olmadım' dediği öğrenildi.

Ayazağa'da bir lisede eğitim gören 12'nci sınıf öğrencisi Aylin Görgülü, 20 Şubat Cuma günü saat 16.45 sıralarında metro istasyonuna geldi.

Görgülü metro yaklaştığı sırada raylara atladı. Trenin altında kalan Görgülü hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Görgülü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ARKADAŞLARINA MESAJ ATTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının çalışmalarının ardından Aylin Görgülü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Görgülü'nün arkadaşına attığı mesajda 'Kardeşim ben size layık olmadım' dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'SEVİLEN BİR ÖĞRENCİYDİ'

Arkadaşlarının iddiasına göre akran zorbalığına maruz kalan Görgülü’nün bir müzik grubu üyesi olduğu, çevresi tarafından da sevilen bir öğrenci olduğu öğrenildi.

Aylin'in babası Erdem görgülü, Aylin'in üniversite sınavından ötürü stresli günler geçirdiğini söyledi.

Görgülü’nün cenazesi Pazar günü Sarıyer Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

