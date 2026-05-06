Hadi Özışık hakkında yakalama kararı çıkarıldı

6.05.2026 15:29:00
ANKA
Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Kılıç'ın PKK kurucularından Akif Kılıç'ın kardeşi olduğunu iddia ettiği için hakkında açılan davaya katılmayan Hadi Özışık için hakkında yakalama emri çıkartıldı.

Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Kılıç'ın PKK kurucularından Akif Kılıç'ın kardeşi olduğunu iddia eden, ancak daha sonra verdiği bilginin doğru olmadığını belirterek özür dileyen Hadi Özışık hakkında dava açılmıştı.

İktidara yakınlığı ile bilinen Özışık'ın "iftira, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, halkı kin ve düşmanlığa sevk" suçlamalarıyla yargılandığı davanın duruşması İstanbul Anadolu 86. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün yapıldı.

"ANKARA'DA GÖRÜŞMESİ OLDUĞU İÇİN KATILAMADI"

CHP İstanbul Hukuk Komisyonu'nun da takip ettiği duruşmaya Özışık katılmadı. Avukatı, müvekkilinin Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmesi olduğu için duruşmaya katılamadığını belirterek, gelecek duruşmada kendisinin hazır olacağını söyledi.

Ayrıca "Müvekkil bir gazetecidir, haber kaynakları vardır, bazen bu kaynaklardan kendisine yanlış bilgi gelebilir, somut dosyada da bu yanlış bilgi uyarınca bir yayın açmış katılan kendisine ulaştıktan sonra da bir tekzip videosu yayınlamıştır. Tekzip videosunu da pek çok kişi izlemiştir, bu durum müvekkilin suç işleme kastının bulunmadığını ve hakkında ek savunma verilmesini gerektirir bir durum olmadığını göstermektedir" dedi.

"HALKIN KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK EDİLDİĞİ ORTADADIR"

Oktay Kılıç'ın avukatı ise "Sanığın yaptığı yayın detaylı incelendiğinde müvekkilin abisinin PKK kurucusu olduğu şeklinde yalan bilginin 1 milyon 200 bin kişinin izleyeceği şekilde yayıldığı, yine CHP tarafından PKK yanlılarının Belediye Meclisine sokulduğu iması ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik edildiği ortadadır... Nasıl bir kişi babanızı öldürdükten sonra dileyeceği özür anlamsız olacaksa sanığın 1 milyon 200 bin kişi huzurunda müvekkilin itibarına kast etmesi sonrasında dilediği özür de anlamsızdır" ifadesini kullandı.

Mahkeme, savcının da talebi doğrultusunda davetiye tebliğine rağmen duruşmaya katılmayan sanık için 'yakalama emri' çıkartılmasına karar vererek duruşmayı 17 Eylül'e erteledi.

Hadi Özışık'tan dikkat çeken kulis: Bu olaydan sonra Gökçek Turgut Altınok için kılını kıpırdatmaz İktidara yakın Hadi Özışık'ın aktardığına göre, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı olarak ilan edilen Turgut Altınok'la Melih Gökçek arasındaki buzlar Cumhurbaşkanlığı'nın girişimlerine rağmen erimedi.
AKP'ye yakın Hadi Özışık'ın Dilan Polat'a övgüleri yeniden gündem oldu: 'Bırakın kadın hayatını yaşasın' Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu sabah operasyonuyla gözaltına alındı. Yandaş gazeteci Hadi Özışık’ın övgüleri ise sosyal medyada yeniden gündeme geldi.
Sedat Peker ile görüntülü konuşmasıyla hatırlanıyor: Hadi Özışık hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi Organize suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker ile görüntülü telefon konuşmasıyla gündeme gelen gazeteci Hadi Özışık hakkında, radyocu Zeki Kayahan Coşkun'un şikayeti üzerine 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.