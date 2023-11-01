AKP'ye yakın Hadi Özışık'ın Dilan Polat'a övgüleri yeniden gündem oldu: 'Bırakın kadın hayatını yaşasın'
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu sabah operasyonuyla gözaltına alındı. Yandaş gazeteci Hadi Özışık’ın övgüleri ise sosyal medyada yeniden gündeme geldi.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’a sabaha karşı gözaltı operasyonu yapıldı. Kara para aklama suçlamasıyla Polat çifti uzun süredir Türkiye’nin gündemindeydi.
MASAK incelemesi sonrası yapılan soruşturma kapsamında çift hakkında bu sabah karar verildi. İşyerlerine operasyon yapılan Polat çifti, avukatları ve çok sayıda isim gözaltına alındı.
ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI
Gözaltına alınan Polat çifti ile ilgili haber yapanlar yandaş gazeteci Hadi Özışık’ın da gündemindeydi. Özışık 28 Eylül 2023’te yaptığı bir yayında haber yapanları hedef almış, çifte övgüler yağdırmıştı.
Gazeteci Özlem Gürses’i hedef alan Özışık, Dilan Polat’ın hayırsever olduğunu ileri sürmüştü.
"BIRAKIN KADIN HAYATINI YAŞASIN"
Özışık, yaptığı yayında "Dilan Polat'ın parası seni niye ilgilendiriyor? Dilan Polat'ın yaptığı hayırları niye sorgulamıyorsun? Bırakın kadın hayatını yaşasın" ifadelerini kullanmıştı.
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